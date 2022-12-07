桃園「綠地變藍天」　議會審明年總預算綠營退回重審失敗

▲市議員呂林小鳳主張「換黨執政」後，112年總預算應由新市府和新議員審查。（圖／擷取自議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

2022縣市長選戰落幕，桃園市由「綠地變藍天」後，市議會6日首度召開臨時會進行審議112年度總預算時，民進黨籍市議員呂林小鳳表示，民進黨經開會決議，該黨所有議員主張112年度總預算退回重審，希望交由下一任的新市長和新議員來審查。經清點人數表決，議事堂內共有44位議員，而以15票贊成、27票反對退回重審。

▲清點人數表決。（圖／擷取自議會網站）

呂林小鳳於會中表示，桃園市長選舉，民進黨虛心接受敗選的結果，而新市長和新市議員即將在12月25日上任，桃園市的總預算總額1,400億，雖然國民黨希望速審，但這個速審會影響到違法濫權，且內容和張善政所提出來的政見，完全不符合，沒有理由也沒有那個急迫性，要在這8天內完成。

為了要顯示新市府和新議員的責任，且如果新市府還要用鄭文燦團隊所編列的預算，是不是代表說，新市府沒辦法編個新的預算出來嗎？且張善政的政見和鄭市長的政見並不同，如何對選民來做交待？到時候是否歸究於鄭市長團隊？何況，換黨執政後，總預算當然要全面修正調整後再來審查。

針對民進黨籍市議員上午於市議會，主張退回並重審112年度總預算審查失敗，張善政下午於蘆竹區光明市民活動中心，接受中選會頒發當選証書，面對媒體詢問表示，預算退回市政府失敗，表示說在年底前議會應該要把明年預算審議完畢。這個對於即將上任的新市府而言，可以加快市政的腳步，是一件好事情，對議會做的這個決議，給予正面的肯定。