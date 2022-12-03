女友想婚被拒狠斷8年情！他怒嗆「32歲有人要嗎」慘遭砲轟

▲男子被交往8年的女友提分手，原因曝光慘遭砲轟。（示意圖／免費圖庫xFrame）



網搜小組／柯振中報導

怎麼不想想自己的問題！一名男子近日與交往8年的女友分手，理由是自己拒絕了結婚的念頭，為此感到不解，還嗆聲「該不會以為自己32歲分手，以後還交的到男友吧」，上網詢問是否該把人追回來。沒想到2人的故事曝光後，一眾網友不斷砲轟，明明是男子配不上對方，還是讓女生自由比較好。

這名男子在「靠北女友my girl」表示，交往8年的女友向他提出分手，他偷看了手機才發現，原來女友背著他偷偷向閨蜜抱怨了很多事情，例如女方父母願意提供頭期款，但他不願意結婚等等。

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男子解釋，因為覺得還沒存夠錢，就算結婚花費一人一半，需要的金額還是不少。女友同時也抱怨，為何別人的男友可以開車載送，自己卻只能坐機車、日曬雨淋，雙方的家庭經濟有一定差距，不想要永遠都是跟男友AA制。

▲男子認為，現階段還沒存夠錢，為什麼女友不能再等個幾年。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



男子則出言反駁，雖然現在女友的薪水比較高，但他是業務性質的工作，以後一定會升得比較快、薪水比較多，女友覺得浪費8年的青春，卻得不到一個承諾，但他也覺得自己相當委屈，為何女友不能再多等他幾年。

男子不禁怒斥，女生怎麼會如此現實，什麼都要談到錢，平常他也努力在賺、常常買禮物，同樣會照顧女友的生活，且女友也已經32歲，難道以為自己這種年紀分手，以後還有辦法找到男友嗎，「請問我還要把她追回來嗎？還是放任她自生自滅？」

男子的貼文曝光後，不但沒有引起同情，反而遭到一面倒砲轟，「都8年了，你還想她怎樣」、「拜託不要把她追回來，她太委屈自己了」、「我32歲分手…交到現在的老公掘得很好啊」、「拜託別把她追回來！趕快回家找媽媽了啦」、「沒錯啊！她就是值得更好的」、「32怎了，我33覺得活的還不錯。她真的委屈了白浪費8年，她值得更好。」

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