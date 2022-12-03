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男友花錢超豪氣！妹子翻手機驚見「暗黑內幕」崩潰：我承擔不起…

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲男友無時無刻都有很多錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶交往時總想對另一半好一點。一名女網友表示，男友對她一直都很大方，但對方離職之後，仍舊每天吃大餐、喝酒玩樂，有用不完的錢。事後偷看男友手機才知道，對方一直在和朋友借錢，還拿車子去增貸，讓她相當傻眼，不知道該如何在不傷害對方自尊心的情況下，解決這個問題。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往將近半年，對方個性大方又溫柔，經常買禮物給她，還會請她吃大餐、帶她出去玩。但男友日前離職，中間休息一段時間，在那之後仍舊喜歡到處玩樂，和朋友聚餐喝酒，讓她十分不解，「怎麼會有這麼多的錢？」

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原PO透露，自己因為一直和男友約會，近來生活開銷也變得很大，打工的錢都無法負荷，於是向對方坦承沒辦法花這麼多錢，在不必要的社交和娛樂上，未料對方聽完後，也只說「那以後妳的餐費都我出」。

近日晚上她在男友睡覺時，拿對方手機傳送照片，未料意外發現相簿裡有朋友們信用卡的照片，還有各種借錢的對話截圖，甚至發現男友把車子拿去增貸約200萬元。她才回想起，先前和男友吃飯時，對方總是在滑手機，原來都是在和朋友借錢。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現男友負債累累。（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO難過地說，平時接收到男友對自己的好，原來這些都是負債來的，「這種方式我實在承擔不起啊」。近期看到男友買甜點，她都會委婉拒絕，可是對方仍舊想討她歡心，還說要幫她清空購物車，還買了2萬多元的潮牌衣服，讓她十分傷腦筋，不知道要如何不拆穿男友，又能讓對方開源節流。

不少網友看到後紛紛表示，「如果你知道嚴重性，就也要知道該思考自己的人生要不要被這樣的人拖累了，不是說他的愛不值錢，而是你有沒有辦法在他出事時幫忙解決」、「直接講啊，不然未來他只會害到妳也害到他自己而已，賺多少錢做多少事，一直借錢只是無底洞而已，還不出來很慘的」、「直接講清楚，不然以後這些債還不出來，也是會變成你們兩個的問題」、「金錢觀有問題，建議放生」。

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