「你老公是3秒射」囂張小三IG嗆正宮　醫師娘崩潰怒告獲賠35萬

▲高雄一位醫師婚後偷吃，小三還囂張嗆妻子「你老公是三秒射，看到我是這樣啦」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一位醫師娘發現丈夫婚前劈腿，婚後仍持續偷吃，還全裸躺在小三住處的沙發上，撫摸裸身坐在一旁的小三胸部。小三也傳訊嗆醫師娘「你們診所外面我們都車震了」、「你老公是3秒射、看到我是這樣啦」，並在IG、臉書上用假名謾罵醫師娘「弱智又賢慧」等言論，讓醫師娘氣炸告上法院，求償80萬元。橋頭地院審理，認為小三侵害配偶權，應賠償30萬元，在侵害名譽權的部分，要再賠5萬元，共賠償35萬元，全案還可上訴。

醫師娘主張，她因從事販賣醫療器材工作，和開設醫美診所的丈夫認識，兩人於2018年4月相戀2年後結婚，結果卻發現丈夫偷吃小三，於去年8月14日晚間11點，她衝到小三住處抓姦，被她撞見丈夫全身赤裸，雙腳擱在沙發扶手上橫躺，小三則全裸蹲坐在沙發前，丈夫正用手撫摸她的胸部，明顯有不正常交往關係。

醫師娘指控，小三還於去年分享丈夫診所的臉書網頁，發言說「醒醒吧，你對誰虧欠，你家的故事，老娘免費當你4年妓女，你好歹有點表示」，還傳訊騷擾她說「你們診所外面我們都車震了」、「汽旅我們是去○○啦、他已經約我了」「你老公是3秒射、看到我是這樣啦、對死魚可能會久一點」、「你老公剛剛的聲音溫柔到想把我吃掉」、「你有陪我婆婆睡覺過嗎、你有幫我婆婆洗澡過嗎」，不僅稱她丈夫為「老公」、還稱丈夫母親為「婆婆」，並在醫美診所網頁用假名罵她「爛透了！老闆娘靠批評人拉生意」，還在IG限時動態上傳她照片罵「弱智又賢慧讓妳精神錯亂了嗎？」、「表面賢妻良母，出門怒罵別人小孩」等語，使她名譽受損，她共要向小三求償80萬元。

全案審理時，小三表示她和人夫從2018年4月就開始交往，她以為人夫會娶她，才將人夫的媽媽視為未來的婆婆照顧，3人感情如家人。卻到了2020年5月，才發現人夫在與她交往過程中竟偷偷結婚，她也感到非常震驚，但人夫表示會對她更好，她也無法割捨感情，但強調兩人只在工作需要時才連絡。

法官查閱相關證據，認為小三在得知人夫已婚後，仍持續和他交往，兩人還在深夜全身赤裸共處一室，已侵害配偶權，審酌小三目前擔任業務員，無固定薪水，應賠償30萬元，另在社群網站上辱罵醫師娘的言論，則應賠償精神撫慰金5萬元，全案還可上訴。