自爆被外星人綁架60次！男揭「首次接觸」：海底深處有秘密基地

▲來自英國北約克郡的58歲男子透露，自己曾被外星人綁架60次，同時也表示， 這些入侵者看起來像吸血鬼。（圖／翻攝自@TvXendra推特）

圖文／CTWANT

外星人的存在與否，一直都是幽浮迷關注和談論焦點，一名來自英國北約克郡的58歲男子凱利特（Russ Kellett）透露，自己曾被外星人綁架60次，同時也表示，這些入侵者看起來像吸血鬼。

▲這名58歲的男子還分享了他聲稱證明外星人存在的證據。（圖／翻攝自@MirrorWeirdNews推特）

根據《鏡報》報導，這名58歲男子聲稱，這場奇特的遭遇發生在1999年。他是在布拉福（Bradford）的郊區被外星人抓走，凱利特表示，當時他騎著摩托車經過一個隧道。突然，他發現自己坐在一張椅子上，喉嚨還被壓制住，而且脖子後方被注射某種東西。

▲凱利特表示，是英國歌手羅比威廉斯也被綁架上外星人太空船。（圖／達志／美聯社）

據凱利特表示，當下他感到很慌張，隨後被帶到另一間房間，他被要求和其他人站成一排，「我到底在哪裡」，當下凱利特不停問自己，他四處張望，見到後方有一名年輕男子在等候，而他竟然認識對方。原來，這名男子竟是英國歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）。根據報導，羅比威廉斯曾經公開表示，一個外星人造訪過他位於美國亞利桑那州的錄音工作室。不過當他又被問到外星人綁架事件時，他並未否認，僅回應「不予置評」。

除此之外，這名58歲男子還分享他聲稱證明外星人存在的證據，像是外星人，看起來像吸血鬼，而自他被外星人「找去一次後」，他陸續被抓了60 次。凱利特還聲稱，「我在清理我的文件時發現了這段畫面，有一天晚上，很晚，我喝完茶後要去倒垃圾，突然發現上空有巨大紅色光球，後方還有兩架戰鬥機正在追趕」。

凱利特稱，「球體消失在雲中，戰鬥機跟著飛過去，但我再也沒有看到紅色球體」。當下他回到屋內拿了攝影機要記錄下這一刻，「當我走向天空時，我的眼睛一直盯著天空和海平面。我再次發現戰鬥機的蹤影，戰鬥機朝著天空飛的方向看到6盞燈，我簡直不敢相信我所看到的」。

凱利特推測外星飛船應該是來自北海下方的一個秘密基地，「我認為外星人在全球海洋最深處設有一堆秘密基地，這就是我們人類無法找到外星人的原因」。

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