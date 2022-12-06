婚紗照變全家福！婆婆「狂換3禮服」　婚攝看不下去轟走人

▲拍婚紗照婆婆搶入鏡。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

結婚不只是2個人的事，而是2家人的事，因此婚前最好多多了解對方的家庭。一名人妻抱怨，婆婆非常強勢，拍婚紗照當天搶著入鏡就算了，婚禮當天還連換3套禮服並搶先送客，搶盡新娘的風頭，但自己也不是好惹的，立志遇到惡婆家就當逆媳。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，從小看母親被奶奶苦毒（虐待），就立志將來結婚若不幸也遇上惡婆家，就要勇敢當逆媳。俗話說，怕什麼就會來什麼，婚前就發現先生的家庭是婆婆掌權，便猜測強勢的婆婆在婚後應該會干涉頗多，果不其然。

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人妻透露，婚前就跟先生說好，不跟公婆住，但婆婆卻積極看大坪數的房子，動不動就命她要一起住，為避免事態擴大，趕緊叫先生去跟婆婆講清楚；不僅如此，拍婚紗照當天，婆婆堅持全家都要入鏡，結果婚紗照變全家福，最後是攝影師看不下去，出面直接請婆家出鏡。

人妻嘆，誇張的不只是這樣，婚禮當天，婆婆要求她的新秘幫她化妝，宴客全程連換3套禮服，送客時甚至搶在夫妻倆前送，彷彿她才是新娘一樣；隔天回婆家，婆婆便下馬威，講出一連串家規要她遵守，由於實在太多，自己只記得幾條，第一進門一定要對婆家每個人問安，但婆家人不需回應，一切看他們心情；第二公公、婆婆有固定的座位，她絕對不能坐。

人妻說，基於禮貌及尊重婆婆是長輩，目前都默默觀察，還沒打算需要到回嘴的程度，不過婆婆的種種行為，已讓她感到心累。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳知道婆婆可怕還結婚」、「看到第二點笑了，以為看到的是有固定的公婆牌位」、「這樣子還嫁，妳也勇氣可佳啊」、「看到婚紗照變全家福笑到口水噴出來」、「感覺妳這婆婆，應該不會輸妳的奶奶」。

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