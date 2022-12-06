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女兒出生就失聰！謝國樑天天哭　5歲小愛告白：我能聽見爸爸說愛我

5歲女兒是重度聽損兒，讓謝國樑一度覺得世界崩塌，幸好戴上輔具、積極早療，如今女兒表達能力和常人無異。（圖／翻攝自謝國樑臉書料照）

▲5歲女兒是重度聽損兒，讓謝國樑一度覺得世界崩塌，幸好戴上輔具、積極早療，如今女兒表達能力和常人無異。（圖／翻攝自謝國樑臉書料照）

圖文／CTWANT

基隆新科市長謝國樑11/26當選那晚，一上台就自稱是「小愛爸爸」，小愛是謝國樑的5歲寶貝女兒，一出生就被判定是重度聽損兒，讓聽損兒議題成為矚目焦點。一向是天之驕子的謝國樑，面對女兒的疾病，曾經徬徨無助。

謝國樑畢業於美國麻省理工學院，回台後曾任三屆立法委員，47歲的謝國樑，人生可說是順風順水，媽媽跟太太從沒見過他哭，沒想到六年前女兒「小愛」一出生就被判定重度聽損兒，謝國樑幾乎天天以淚洗面。

「當我想到小愛聽不到聲音，可能會一輩子孤單時，心理極度不能忍受，當時是我人生第一次、也是唯一一次，明明身處在一個安靜的房間，卻聽到牆壁崩落『空隆空隆』的聲音，覺得自己的世界正在崩塌。」謝國樑曾說。

為了讓小愛早療，謝國樑到雅文基金會了解如何幫助聽損兒學習，因緣際會認識另一位聽損兒的爸爸詹斯敦。詹斯敦以過來人的身分給謝國樑許多意見與經驗分享，於是，小愛1歲時動了電子耳手術，謝國樑陪伴做早療與復健，現在小愛聽說發展都與一般孩子無異。兩人今年還一起合著《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸攜手一起走過的成長路程》，希望幫助更多徬徨的聽損兒家長。

「其實聽損兒人數比你想像得更多！」中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權說，台灣每年新生兒的聽損率為千分之三，以2021年為例，在15萬名新生兒中，就有400多位聽損兒。

這些聽損兒中，大多數是受到基因影響，有些基因直接導致聽損，一出生就有聽力問題；有些基因則讓新生兒對抗生素的耐受性變差，所以孩子剛出生時聽力正常，但隨著使用抗生素的次數愈多，聽力也隨之變差，根據國健署統計，學前孩童的聽損率是千分之十三，相較於剛出生，明顯增加許多。

王堂權說，由於影響聽力的基因實在太多，就算產前進行基因篩檢也難以完全預防，更何況就算沒有聽損基因，還是可能因孕期時遭到病毒感染，而導致孩子先天性聽損。

若能及早進行聽力篩檢，就能了解孩子的聽力狀況，進而規劃相關治療與復健，能讓聽損兒的口語表達能力更好。（圖／翻攝雅文基金會臉書）

▲若能及早進行聽力篩檢，就能了解孩子的聽力狀況，進而規劃相關治療與復健，能讓聽損兒的口語表達能力更好。（圖／翻攝雅文基金會臉書）

為此，政府從2012年全面實行新生兒聽力篩檢，希望能幫助聽損兒更早確診。王堂權說，聽障雖然無損智力，卻會影響智能發展。因為聽覺是接受訊息、發展認知能力的管道，如果孩子聽不見，在學習的路上就會受到侷限，也可能影響社交能力。

雅文基金會聽覺口語師張宇彤表示，美國嬰兒聽力聯合委員會提出「1316原則」，建議新生兒出生後1個月內應完成聽力篩檢，未通過篩檢的新生兒需在3個月大前接受完整的聽力評估，確診之後1個月內需配置合適的助聽輔具，並於6個月大以前進入早期療育課程。

張宇彤說，0~3歲是聽損兒的治療黃金期，愈早開始就會有愈好的成效，透過復健、上課，許多聽損兒的口語表達已和常人無異。

謝國樑、詹斯敦的孩子都是透過新生兒篩檢的機制發現聽力問題，並且極早就展開早療課程，如今謝國樑的女兒小愛說起話來口齒清晰、思路也很流暢，今年父親節更拍下錄影片感謝爸爸：「我能聽見你說愛我，我也愛你！」謝國樑因著為父的心，化身「小愛爸爸」走溫情路線，並且奪下基隆市長寶座。

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