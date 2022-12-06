幸福台南「三冠王」！　台南三單位榮獲勞動部金展獎

▲台南市勞工局、市立安南醫院與伊甸社會福利基金會台南職重中心，分別榮獲勞動部「進用身心障礙者績優獎」、「促進身心障礙者就業績優獎」的殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲致力打造身心障礙者友善職場的「希望家園」，勞動部6日於台北喜來登大飯店頒發第20屆全國促進身心障礙者就業最高榮譽獎項「金展獎」，台南市勞工局、市立安南醫院與伊甸社會福利基金會台南職重中心，分別榮獲「進用身心障礙者績優獎」、「促進身心障礙者就業績優獎」的殊榮，展現成果。

勞動部許銘春部長表示，自1990年開始推動身心障礙定額進用制度，經過多年努力，目前全國有1萬7千多家，約8萬多人，進用率超過140％，而「金展獎」的評審標準也不斷與時俱進，從以往強調「量」的績效，改為強調「質量均衡」，許部長高度肯定各獲獎單位，提到企業超額進用身心障礙員工，並提供員工各項支持與協助員工發展，是肯定也是責任的體現，同時也鼓勵更多機關、企業共同營造友善職場！

台南市勞工局長王鑫基表示，勞工局協助身障就業服務一條龍，推出許多全國首創的措施，建置全國首創身障人力銀行媒合就業，也在節慶時節致送庇護工場產品關懷身心障礙者，發現居住環境不佳，更結合做工行善團協助房屋修繕等各種暖心措施，真正落實希望家園。

王鑫基局長指出，勞工局除了身障就業一條龍服務外，本身更是以身作則突破公部門員額限制，不僅長期超額進用身心障礙員工，甚至疫情期間推動安心上工計畫進用身心障礙者更高達四分之一，不僅為各局處之首，更協助他們在上工期間加強工作技能，後續無縫接軌推介媒合至一般職場就業。

王鑫基局長也提到，勞工局重視身障員工的友善職場與職涯發展，每位身障員工皆能透過無障礙環境的改善、職務再設計，以及工作調整等措施安心工作，例如貼心視障同仁差勤免打卡以及運用就業輔具協助來增進行政效能；更重視身障員工職能發展，辦理在職訓練與建立公平的升遷管道。此外，亦積極倡議職場平權，包括率先全國推動公部門統一招考全面履歷不貼照，以落實臉部平權，並訂定表揚計畫鼓勵企業響應，每年舉辦身心障礙者促進就業論壇或平權講座，鼓勵更多雇主友善進用身心障礙員工。

台南市立安南醫院則是榮獲團體組進用身心障礙績優獎單位，安南醫院足額進用身障員工且職種多元，包括擔任社工員、護理督導、人力資源人員到一般庶務等，不同許多企業多雇用身障員工以從事清潔保全為主的工作。該醫院亦建立員工關懷機制，由專業醫師提供員工身心輔導與支持、有完善薪資福利制度、鼓勵並推薦身心障礙員工參加職場楷模徵選，增加自信，此外亦提供自家員工有定期健康檢查、生日健康檢查等，讓身心障礙員工能夠在此安心工作。

另一獎項「促進身心障礙者就業績優獎」由「財團法人伊甸社會福利基金會台南職重中心」獲得，該單位長期與勞工局為合作夥伴，共同提供台南地區身心障礙朋友就業服務，從失業身障者的職前訓練、發展中途職場、支持性就業到全國獨特的居家就業服務，深耕身障者就業服務，近三年來共協助逾三百位身障者就業服務，在接受服務後能穩定就業比例高達85%，該單位同時在110獲得勞動部職務再設計最佳潛力獎以及連續9年獲得台南市府評鑑優等的肯定。

勞工局長王鑫基表示，此次再度榮獲金展獎的「三冠王」，無不顯示台南公私部門皆努力創造身心障礙者就業機會、服務也不斷精進，台南市足額聘用身心障礙者的家數比例為六都第一名，相信台南市的各單位在聘用身心障礙者及促進身心障礙者就業上，將會互相仿效提升，持續響應黃偉哲市長希望家園的理念！