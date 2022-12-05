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社會 社會焦點 保障人權

國防部憲兵收走手機「解鎖盜照」！女憲兵100私密照慘被外流

▲▼看護上網買手機竟收到玩具。（圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

▲林姓男憲兵趁女憲兵小美站哨時，將其手機偷走破解密碼，盜走約100個私密照片、影片，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

記者鄒鎮宇／綜合報導

林姓憲兵在國防部大樓擔任監控哨執勤人員，趁女憲兵小美（化名）值勤期間，破解對方手機的密碼，並將裡面約100個私密影片、照片傳到電腦內備份。台北地院一審依違反無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判林男4月徒刑，可易科罰金，可上訴。

判決書指出，林姓男憲兵今年3月28日凌晨2時至4時於國防部大樓內擔任監控哨執勤人員；他同日凌晨2時56分先帶小美去站哨值勤，利用對方站哨要繳交手機的機會，偷偷取出置物櫃內的手機帶出，再利用桌上檯燈照射手機螢幕反光方式，經由手機螢幕所殘留的指紋破解密碼。

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲林男透過手機上的指紋猜測密碼。（示意圖／pexels）

林男破解密碼後，先加入小美的社群軟體好友，再利用小美的手機傳約100個私密影片、照片到他自己的手機。小美下哨後，發現LINE有加入林男又封鎖的鈴鐺通知，因此立刻跟長官報告處理，才讓案情曝光。

台北地院認為，林男未經小美同意取出手機並解鎖，還將手機內的私密照片、影片備份供自己觀賞，除了構成刑法第358條無故入侵電腦或其相關設備、第359條無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄等罪外，也侵害被害人隱私，涉犯犯刑法第318條之1「無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密罪」。

台北地院表示，雖然林男否認有外流，但難以確認林男是否有將私密影像洩漏給第三人，或上傳散布至網際網路或雲端空間。由於林男犯後始終坦承犯行、有悔意，想與被害人和解，因此依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪將林男判刑4月，可易科罰金，全案可上訴。據悉，林男犯案已退役，目前已轉至殯葬業。

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