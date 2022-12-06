巴西血洗南韓這1幕被封最神！　22歲前鋒「把對手耍著玩」

▲影片47秒處，小維尼修斯輕鬆化解李在城搶球攻勢。

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世足16強淘汰賽上，巴西對戰南韓並以「4：1」成績大勝，順利晉級8強。其中，22歲前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）被譽為表現最佳球員，他不僅在開賽7分鐘就破網得分，其中一幕畫面更被網友形容「就像在公園踢球」、「把對手耍著玩」，高深球技展露無遺。

巴西在開賽36分鐘就猛進4球，使得勝負老早沒了懸念。下半場開始時，小維尼修斯在中場附近使出一記挑球，輕鬆閃過試圖搶球的南韓球員李在城，還若無其事地回頭看了對方一眼，化解刁鑽攻勢竟不費吹灰之力。

▲22歲的小維尼修斯目前效力於西甲皇馬隊。（圖／路透）

小維尼修斯目前效力於西甲皇馬隊，年紀僅22歲又146天左右，成為2014年的內馬爾（22歲又127天）之後，在世界盃進球的最年輕巴西球員。

巴西身為足球列強，曾贏得5屆世界盃冠軍，如今當家王牌內馬爾（Neymar）傷勢康復回歸、士氣大振，9日晚間11時將與上屆亞軍克羅埃西亞爭搶4強門票，備受矚目。

▲巴西隊無懸念晉級8強。（圖／路透）

