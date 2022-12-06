嘆參選才48小時就被抹黑　吳怡農曝太太心疼：覺得非常可惜

▲立委參選人吳怡農接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市立委補選選戰開打，民進黨參選人吳怡農日前大方「認愛」公布今年10月已登記結婚，6日受訪時被問及太太對於近日政治攻防是否感到心疼？吳怡農坦承說，包括太太、許多朋友和同事都覺得非常可惜，選舉只有短短5周，明明可以討論國家安全、國際化等議題，但參選才48小時就面臨這麼多抹黑、人身攻擊、轉移焦點，無法好好談重要議題。

吳怡農近日出席公開行程時，被發現左手無名指戴上了婚戒，他昨天受訪時也大方透露說，太太是認識很多年的圈外人，未來一定有機會介紹給大家認識，「我非常幸運，有這麼好的太太在支持著我」。

吳怡農今天上午出席競選主視覺發表記者會，公布藍、粉配色加上自己大頭照的看板圖案，另外還有仿效古巴革命家切格瓦拉經典肖像的版本。媒體詢問吳怡農的太太是否給予意見，面對近期政治攻防是否感到心疼？他嘆了一口氣說，當然有嘛，不只是自己太太，還有許多朋友、長輩、同事們都覺得非常可惜，一場選舉短短五周，明明可以透過選舉討論重要議題，例如如何提升台灣國家安全和國際化，但最可惜的是，才參選48小時就面臨這麼多抹黑、人身攻擊，不能好好談重要議題。

不過，吳怡農也說，他沒有辦法改變環境，但不能因為困難，就決定不玩了、妥協了，不然就是對不起切格瓦拉的精神，對於抹黑他當然要嚴厲譴責，但講完還是要做自己的事情，跟選民討論重要的事情。

吳怡農說，非常期待接下來5個禮拜的焦點都放在政見，儘管他沒辦法改變對手的選舉策略，只能堅持自己對選民的承諾，他堅持一場乾淨、正向的選舉，這是未來5周不會改變的。