吳怡農肯定黃承國自清調查　王世堅酸藍：好人一堆一起幹壞事

▲吳怡農今天接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選開打，國民黨參選人王鴻薇猛攻民進黨參選人吳怡農背後有黑道相關人士，點名民進黨中常委黃承國，黃5日呼籲黨中央成立調查小組，他將全力配合調查。對此，吳怡農6日上午受訪說，肯定黃承國主動要求啟動調查，希望國民黨用同樣標準面對自己；台北市議員王世堅幫腔酸說，每位國民黨人都說自己是好人，「好人一大堆，一起幹壞事」。

吳怡農日前透過臉書呼籲民進黨中央應盡快處理黃承國問題，清楚表達黨的立場；黃承國昨稱，「我不是戰犯，但我願意承擔」，並感慨過去輔選「大家都說我是好人」，要求黨中央即刻成立調查小組，不過，王鴻薇酸說，民進黨中央沒在甩吳怡農，「難道要自己硬吞下去嗎？」

對此，吳怡農今天在競選主視覺發表記者會末受訪說，民進黨立法院黨團昨天已經提出修法《公職人員選舉罷免法》排黑主張，期待國民黨的朋友們不要只吞口水，一起來改變；黃承國希望接受社會最大的檢視，希望國民黨的朋友們可以跟進，他對於黨內檢討的要求樂觀其成，希望國民黨朋友用同樣標準面對自己。

吳怡農強調，應該好好面對社會任何質疑，這是應該、必須做到的，黃承國正向、主動地要求對自己啟動調查，他肯定這作法，除此之外，這不是一個個案，而是討論接近權力核心的人應該要有什麼樣的標準和要求，因此，民進黨立院黨團將提案修法，期待過去幾天不斷攻擊的國民黨可以一起透過立法來改變。

曾經在選前批評民進黨台北市長候選人陳時中背後有「邪惡派系」的台北市議員邱威傑則說，《憲法》保障包括更生人的公民權，黃承國用政治高度來回應問題，他的想法跟自己一模一樣，至於黃是不是好人不是重點，重點是他是否在過去總統蔡英文執政期間使用權力，是否有把事情做對、做好，但這也不是自己來決定的。

王世堅補充，好人、壞人的界定很難說，每位國民黨人都說自己是好人，「好人一大堆，一起幹壞事」，黃承國已經很勇敢地自清，也要求黨成立調查小組，自己佩服黃承國的勇氣，希望不只社會要尊重調查結果，黃承國也能夠接受，《憲法》賦予人民有參政權，民進黨當然無法說，哪位過去曾經有江湖經驗者，現在從良了要投入民主運動，也沒辦法一時半刻拒絕他，但必須清楚交代、接受調查，這點是非常正面的。