　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體

▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲數位部表示，抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位部官員5日表示，抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，先前就已經限制公部門的資通設備及所屬場域使用。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的短影音產品「抖音」，國際海外版為TikTok，台灣使用的是國際版TikTok。

陸委會今年11月初指出，政府並未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台灣落地設立分公司或辦事處，依法不得在台灣經營相關業務。

數位部官員告訴中央社記者，其實先前在危害國家資通安全產品使用限制原則規範發布時，就限制不能使用中製軟體，抖音、TikTok（國際版）、小紅書等都屬於危害國家資通安全產品，本來就有限制公部門資通設備與所屬場域不能下載使用。

至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，官員表示，因為涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部會跟相關部會進一步蒐集參考研究其他國家類似作法。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗對此表示，NCC有先針對抖音做初步調查，尚未有任何伺服器在台灣落地，兩岸事務由陸委會主責，NCC會配合辦理。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「超毒蔬菜」全台都有　29間菜攤地點曝光
女憲兵「私密照慘外流」！　國防部憲兵解鎖手機盜照
C羅新東家確定了！獲150億天價合約
24歲足球員遭「連轟6槍」　當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣對黑道問題太寬鬆！矢板明夫點台日1差異：政治生命立刻結束

柯文哲搭廉航遭爆「要求VIP服務」！四叉貓揭特權2招佔走接駁車

台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體

公職排黑玩真的！內政部擬修法加嚴參選消極資格　最快2024適用

民進黨提排黑修法　時代力量提2關鍵建議：有心排黑不用等到修法

他批徐巧芯赴梵蒂岡「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同：分割研究成果

耶誕城第二支主燈秀亮相　侯友宜：11／11至今已迎接450萬人

批陳明通猶如「鬻官賣爵」　羅智強怒轟：還不滾！

陳明文要求警政署大掃黑　「再沒動作就是被黑幫瞧不起」

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

台灣對黑道問題太寬鬆！矢板明夫點台日1差異：政治生命立刻結束

柯文哲搭廉航遭爆「要求VIP服務」！四叉貓揭特權2招佔走接駁車

台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體

公職排黑玩真的！內政部擬修法加嚴參選消極資格　最快2024適用

民進黨提排黑修法　時代力量提2關鍵建議：有心排黑不用等到修法

他批徐巧芯赴梵蒂岡「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同：分割研究成果

耶誕城第二支主燈秀亮相　侯友宜：11／11至今已迎接450萬人

批陳明通猶如「鬻官賣爵」　羅智強怒轟：還不滾！

陳明文要求警政署大掃黑　「再沒動作就是被黑幫瞧不起」

印度外長表態：將繼續向俄羅斯購油　優先考慮自身需求

台灣對黑道問題太寬鬆！矢板明夫點台日1差異：政治生命立刻結束

快訊／日本夢碎！PK大戰3人被擋出　克羅埃西亞晉級8強

快訊／日本、克羅埃西亞踢完延長仍平手　本屆首場PK大戰出現

柯文哲搭廉航遭爆「要求VIP服務」！四叉貓揭特權2招佔走接駁車

台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體

《灌籃高手》電影上映兩日票房突破12億　動員近85萬人進場觀看

土耳其讚揚瑞典引渡「庫德族武裝分子」　盼擴大行動

快訊／臉書全球大當機！動態牆、Message全掛掉

馬克宏：台灣議題令人憂　處理須冷靜、公平及尊重

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

政治熱門新聞

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

他批徐巧芯「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

公職排黑玩真的！內政部擬修法加嚴參選消極資格　最快2024適用

民進黨提排黑修法　時力：有心不用等到修法

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

陳明文籲大掃黑　「再沒動作是被黑幫瞧不起」

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

台對黑道太寬鬆！他：在日本政治生命秒結束

影／蔣萬安搬「煮飯說」回應媒體　柯文哲憋笑破功笑到發抖

批陳明通猶如「鬻官賣爵」　羅智強轟：還不滾

更多熱門

相關新聞

奶水噴發！她超市解放雙乳親餵卻遭轟

奶水噴發！她超市解放雙乳親餵卻遭轟

研究表明，母乳是最天然、最符合寶寶需求的食物，它除了能增加嬰兒免疫力，吸吮還能幫助嬰兒口部發展，因此如今有越來越多媽媽選擇親餵母乳。國外一位辣媽最近也公開自己挺著巨乳在超市親餵小孩的畫面，沒想到卻意外引發罵戰。

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為

人夫拍床上親密影片　兒看抖音驚見老爸

人夫拍床上親密影片　兒看抖音驚見老爸

BabyShark上鉤　掉下巴瞪眼求情

BabyShark上鉤　掉下巴瞪眼求情

她遛狗回來變「滿臉黑泥」！1000萬人看傻

她遛狗回來變「滿臉黑泥」！1000萬人看傻

關鍵字：

中製軟體TikTok抖音

讀者迴響

熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

全班27名同學「有26人討厭他」

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

「TOYOTA跨界新休旅」現身

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

日正妹見台灣人「外食習慣」傻眼：以為垃圾

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

日本1比1克羅埃西亞　將PK決勝

首闖8強有望！日本上半場1比0

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面