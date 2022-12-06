藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人：怎麼好意思攻擊誰是黑道？

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨九合一選舉大敗，立委何志偉將矛頭指向「黑道在核心」，網紅「館長」陳之漢也在直播中痛批「民進黨後面這些人就是黑道」。黑道議題成為藍綠攻防戰，律師呂秋遠昨日（5日）表示，黑道這件事根本就是假議題，他還列出9人名單，反問「國民黨怎麼好意思攻擊誰是黑道？」

▲王鴻薇質疑吳怡農背後有黑道勢力。（資料照／記者李毓康攝）

呂秋遠5日在臉書PO文表示，黨章沒有規定黨員必須不能犯法，或是只要曾經犯法就不能加入政黨，就算加入之後才犯法，也只能開除黨籍，「難道可以未卜先知，知道這個沒前科的黨員，以後應該會犯法，所以預先開除，或不准他加入政黨嗎？」所以黑道這件事根本就是假議題，只是為了選舉抹黑對手才使用，「不然，哪個政黨沒有組織犯罪、詐欺、槍砲、毒品前科的黨員？」

▲吳怡農認為王鴻薇的質疑是為了選舉的政治操作。（資料照／記者呂佳賢攝）

呂秋遠指出，1990年代黑金政治一發不可收拾，前屏東縣議長鄭太吉曾經說過「高屏溪以南殺人不犯法」，還曾當著某個母親的面前，將她的兒子開槍打死，當時媒體不敢報，警察也不敢抓人，「大家都覺得這是往事不用再提，人生已多風雨？現在就是要監督民進黨，扯國民黨的破事做什麼？」但根據前時代力量立委黃國昌的統計，今年的地方選舉有1677名縣市議員候選人，其中195人具有犯罪前科，依照政黨排序的話，分別為國民黨14.4％、民進黨9.5％、台灣民眾黨2.2％、時代力量2.2％、無黨籍12.9％。

▲呂秋遠點名9人。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

接著，呂秋遠點名9人，分別為國民黨中常委蕭景田、國民黨新竹市黨部主委許修睿、苗栗縣長當選人鍾東錦（因參選被開除黨籍）、國民黨桃園市黨部主委邱奕勝、國民黨立委羅明才、國民黨台北市議員葉林傳、國民黨南投縣議長何勝豐、國民黨南投縣副議長潘一全、國民黨籍雲林縣議長沈宗隆，「有這麼豐富的黑道背景與候選人，國民黨怎麼好意思攻擊誰是黑道？」

呂秋遠認為，黑道早已逐漸滲透進入政治，「黑道這種不確定的法律概念，要不要禁止從政，只要能通過憲法檢驗，都可以公評。只是姑且不論是不是違憲，因應這個議題，民進黨現在提出選罷法修正案，明訂槍砲、毒品、組織犯罪等前科者，不得從政，國民黨會不會贊成？國昌老師與館長，會不會想要加碼？畢竟，根據館長的說法，台灣有三分之一的人不能從政，想到就覺得很刺激，不是嗎？」

而關於黑道爭議，蕭景田2019年間曾在臉書PO文為自己的過去辯白；鍾東錦也在今年的選舉期間，由競選團隊透過律師發出聲明，並表明會對直指鍾是黑道的苗栗縣議員曾玟學提告；王鴻薇日前也幫葉林傳護航，稱葉沒有前科卻被說成黑道，是遭到抹黑；何勝豐則在今年接受媒體採訪時，直言曾被人說是黑道，但對於外界的指控，他沒有意見，畢竟他能擔任多屆議員，靠的是選民認同；其他人則未曾或尚未對此議題做出回應。