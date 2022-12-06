鄭家純公開喊話「建議館長穿防彈背心出門」：他3／12生日急需

▲館長與黃國昌合體直播痛批黑道。（圖／翻攝自館長直播）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立法院黨團5日舉行記者會，公布「公職排黑」修法主張，明定曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記為候選人。對此，向來公開力挺民進黨的鄭家純（雞排妹）對網紅「館長」陳之漢喊話，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」。

民進黨九合一選舉大敗，立委何志偉將矛頭指向「黑道在核心」，網紅「館長」陳之漢近期頻針對「民進黨背後都是黑道」開轟，指名他中槍的案件與民進黨有關，引發軒然大波。對此，民進黨立法院黨團5日提出修法主張，《公職人員選舉罷免法》增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記成為候選人，影響範圍上至立委、縣市議員，下至鄉鎮市民代表、里長都會被規範。

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▲▼鄭家純（雞排妹）。（圖／翻攝鄭家純臉書）



針對民進黨排黑修法一事，鄭家純5日發文表示，「這樣一來，下次館長再出事，就不會影射開槍的黑道，跟民進黨有關吧？」她也在留言處說，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」。

此外，鄭家純也再發文表示，前幾天網紅小商人說，防彈背心當生日禮物很酷，她當下說「好爛誰想要」，但她今天要認錯，「館長生日312，目前急需。」

許多粉絲看完紛紛在該文下方留言，「謝謝館長，謝謝黃國昌」、「阿純，館長又再亂告人，小心點～」、「排黑條款通過，他應該永遠不敢出門去吃麵了」、「大聲感謝館長，因為有館長，黑道在台灣沒辦法混，大哥們，館長真的很正義喔」、「反正肌肉男不管前面說什麼，後面都是民進黨負責…就這樣」、「希望擴大掃黑掃到爆」。

而該文也被轉至PTT引起鄉民討論，「掃黑治安應該是變好？不懂她的邏輯」、「 館長真的危險，但他自己也說過沒在怕」、「跟抹Bump那時候的套路一樣」、「分不清楚在開黨玩笑還是認真恐嚇XD」、「跟之前網紅踢爆詐騙集團一樣，一堆側翼關心，要你出門注意一點，怕」、「原以為民進黨選後大敗，他們會低調好一陣子，看來是我想多了」。

▼鄭家純全文如下。（圖／翻攝鄭家純臉書）



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