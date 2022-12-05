蘋果衝了！　iPhone 14 pro交貨期從36天縮至29天

▲iPhone 14 pro系列交貨時間縮短至一個月內。（圖／記者林敬旻攝）



記者吳珍儀／綜合報導

受中國封控影響，蘋果在中國組裝廠的延遲狀況影響iPhone生產，蘋果面臨疫情以來最大供應鏈挑戰，不過根據外媒Apple Insider最新報導，iPhone 14 Pro系列的交貨情況已有所改善。《ETtoday》記者實際查看蘋果台灣官網，在11月底時預購熱門的iPhone 14 Pro 256GB，最快等待時間長達到36天，而目前官網時間已縮短至29天。

本月6日，蘋果指出位於鄭州的富士康製造廠的iPhone 14 Pro系列「產能大幅减少」，分析師也下調對蘋果的盈利預期。據Counterpoint Research數據顯示，富士康已將部分iPhone產能轉移至其他中國工廠，以彌補鄭州廠的產能。

蘋果正在努力彌補產能，在蘋果台灣官網上，iPhone 14 Pro系列最快等待時間已從36天縮短至29天，一個月內可以拿到手機。而其他地區的交貨時間同樣也縮短，在美國市場，Pro系列的交貨時間從上周33天縮短至25天；德國則從32天縮短至25天；英國從33天縮至27天。

據外媒報導，iPhone 14 Pro系列銷量較好，相較之下iPhone 14和iPhone 14 Plus交貨時間相對穩定，在美國、德國，英國等主要市場中，iPhone 14和iPhone 14 Plus原本的交貨時間都是4天，其中德國和英國已縮短至3天；台灣官網則是當天下訂，隔日就能交貨。