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這6星座「哄人要看心情」！生悶氣等秀秀…你會氣瘋

▲情侶,摸頭,男女（圖／資料照片）

▲每次生悶氣時，你也等著另一半來摸摸你的頭哄哄你嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你的另一半會哄人嗎？有時起了口角發生不愉快，自己一人躲起來生悶氣，心裡期待對方來摸摸你的頭、哄哄你，卻怎麼也等不到嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房要大家別自討沒趣，因為有些星座「就是不願意哄人」，可以先了解他/她的性格，在關鍵時刻按耐住情緒，以免火越燒越烈。除了參考太陽外，也要把金星參考進去。

最不會哄人的星座名單：

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1.天秤座

天秤座非常討厭起爭執，遇到不愉快的場面就會變得無所適從，天秤女一開始還願意哄哄你、撒嬌賣萌，為求快速化解尷尬氣氛；至於天秤男若面臨爭吵，大多會冷靜裝沒事，等你氣消後再好好說，是感情裡非常理性的星座。但有一個大前提，當下問題發生時你講不講理，以及天秤站不站得住腳，若你亂發脾氣、亂耍任性，他/她會選擇視而不見。

別看天秤座好說話、個性溫和，若他/她站得住腳，也會踩得很硬，是非常典型不願意哄人的星座，什麼事情「剛剛好就好」，在他/她允許你可以無理取鬧的範圍內或許還會哄哄你，一旦太超過，又跟他/她生起悶氣來，天秤會採取冷戰攻勢，這一招不會輸給任何人。

2.牡羊座、獅子座、射手座

火象星座全上榜，不是不會哄人，是要看心情，這3星座在感情中最討厭「ㄏㄨㄢ」，厭惡瑣碎的麻煩事，容易失去耐心，初期可能還想好好說、哄哄你，但講沒幾句情緒湧上，整個人就會牙起來。尤其愛面子的他/她們很難拉下臉主動低頭認錯，若這件事本身又站得住腳，絕對會力爭到底。

火象星座的感情很戲劇化，很多小事情都會無限放大，所以除非真的自知理虧，有意識到自己做錯或許還會稍稍讓步。其中獅子座異於常人、自尊比天高，就算是自己有錯在先，你硬要戳破他/她時，反而會惱羞成怒。但大多時候若遇上小問題又加上他/她們心情不錯，還是願意逗你、鬧你，以化解爭執不尷尬。

別傻了！這6星座「哄人要看心情」　生悶氣等秀秀會氣瘋。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

▲不善言詞的摩羯若要哄人，也常被認為是白目。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.摩羯座

因為職場或是人際關係需要，有些摩羯座還蠻會講話，但遇到感情事就變得有點嘴笨，在發生爭執想討拍時，你可能先被他/她氣死，你想要的反應絕對得不到。摩羯座在感情中非常理性，討厭無理取鬧的行徑，自己認為對的事情就很難被導正與改變，天生不擅長表達即使想要哄你，也只會被覺得白目、多說多錯。

大多數的摩羯座坐等你氣消，內心不禁想問「事情有這麼嚴重嗎？何必小題大作？」靜靜等你情緒緩和後再好好聊聊，不是一個會主動找架吵的星座。但若真的因為不講理又很盧而惹到他/她生氣，雖然不會採取激烈手段解決，但會把你擱在一旁，盡可能保持距離，冷戰功力也堪稱一流。

4.金牛座

不是不會哄人，而是看事情的屬性決定意願，若金牛很在乎、很愛你，你也不是一天到晚沒事愛生氣的人，他/她是很願意低頭犧牲小我顧全大局型的，在感情裡的生存意志還是有的。若遇到爭執無法解決，他/她會選擇當個悶葫蘆，什麼也不說，或是假裝沒事，這是他/她最大的讓步。

當金牛座因為疼你寵你而主動哄你給台階下，你卻不領情底線踩得很硬，要特別小心牛脾氣不是叫假的，一旦讓他/她生氣，會氣相當久。金牛在處理衝突，就是過了就過了不再提，你一定要切記「不一定要講開」，若他/她想講絕對會主動提，請不要冷飯熱炒、讓局勢翻轉，只會搞得更僵。

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