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姐靠自己買房買車　4星座不嫁豪門也有貴婦命

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲妳也有貴婦命嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾今天（4日）分享，獅子座、雙子座、天秤座和摩羯座女生，不嫁入豪門也有貴婦命；而摩羯女可能在結婚前，自己就有房、有車。

艾菲爾老師在臉書說，誰說嫁入豪門才好命？有些人天生福分好，不需嫁入豪門，也能賺進大把鈔票，未來能嫁給好男人，婚後生活也是快樂的！

第四名：摩羯女

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摩羯女一直都是縱橫職場的女強人、事業狂，工作時專注了解賺錢的方法，假日如果有空，更會學習新知識與第二專長。可能結婚前，自己就有存款、有房、有車，完全不用靠豪門，因為妳自己就是豪門等級，不用靠別人了。

當然，摩羯女也很會選老公，不上進、沒有前途的對象，可是不會嫁的。因為結婚之後，夫妻倆可以一起打拚，就算對方並非富二代，摩羯女還是可以享受貴婦生活。

第三名：天秤座

天秤女的氣質與魅力眾所皆知，天生自帶優雅氣韻，很有品味，知道怎麼打扮才是最適合自己。加上與人為善、八面玲瓏的性格，在人際關係上很少會吃虧，為事業帶來正面影響，憑自己的收入就能過上不錯的日子。

天秤女如果結婚後不打算工作，對象也能體諒與尊重，還會把薪資都上交給天秤女。善於交際、能力又強、懂說話藝術的天秤，還能贏得公婆喜愛，可說是完全不必煩惱婚後生活了。如此工作家庭都擅長、還能賺錢的好女人，不用靠嫁入豪門，憑自己就能闖出一片天。

第二名：雙子座

雙子女聰明伶俐，特別討人喜歡，搞定另一半及婆家不是問題，尤其懂得利用撒嬌優勢，讓伴侶乖乖聽話，主動做家務，因此婚後也樂得輕鬆。

經濟方面，事業心強的雙子女能輕鬆應對，畢竟妳腦筋動得快，也願意嘗試新事物，因此頗得領導賞識。加上妳對理財相當有一套，有辦法小錢變大錢，輕輕鬆鬆利用錢滾錢的方式，存到好幾桶金，即便不嫁豪門，自己就有富貴命。

第一名：獅子座

獅子女天生有富貴命，妳的伴侶不需家財萬貫，獅子女的事業就足以讓小家庭生活無虞。妳本身就是很有天分的，加上肯努力學習，往往在職場上有貴人提攜，婚後在事業上不需太過著墨，輕鬆應對更能享受生活。

加上獅子女的伴侶通常很貼心，能幫忙家務又能帶孩子，自然不用好命的獅子女太費心，妳只需專注於自己熱衷的興趣上，把自己想做的事做好便可，特別好命。

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