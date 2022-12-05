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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團提修《選罷法》排黑　王鴻薇諷：結果徐國勇說要下台

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團今（5日）提出修法主張，將《公職人員選舉罷免法》增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記成為候選人，意在排除具「黑、金、槍、毒」背景的參選人。對此，國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇諷刺，今天宣示掃黑，結果內政部長徐國勇說要下台，大家不會覺得很荒謬、很尷尬嗎？

▲王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

對於民進黨表示國民黨不敢面對自身多位政治人物黑道背景與涉入嚴重的司法案件，王鴻薇說，奉勸民進黨不要轉移焦點，民進黨黑道問題不是國民黨提出的，是包括立委何志偉、退輔會副主委李文忠及吳怡農提出的；那民進黨針對黨內黑道問題，要不要先捫心自問，難道吳怡農臉書是發辛酸的嗎？

針對國民黨台北市副議長葉林傳被說具黑道背景，王鴻薇稱葉的選服及問政與家庭背景無關，媒體詢問王鴻薇，有外界對此質疑雙標；王回應，不曉得所指的外界是誰，不過應該是要幫吳怡農辯護的民進黨側翼。

王鴻薇說，民進黨團說要修《公職人員選舉罷免法》，要排除「黑、金、槍、毒」，想請問，葉林傳合哪一個？葉沒有前科，卻說葉是黑道，把他跟民進黨中常委黃承國相提並論，根本是民進黨跟側翼想轉移黑道問題。

媒體追問，葉林傳被綠營爆料之前擔任營造公會理事長時，跟廠商強收工程承攬金一事。王鴻薇表示，當民進黨側翼或民代說葉林傳有黑道問題，按照民進黨的修法標準，葉林傳到底符合哪一個？葉林傳沒有前科卻硬要說他是黑道，這不是抹黑什麼是抹黑。

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