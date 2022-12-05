他批徐巧芯赴梵蒂岡「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

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張宇韶批徐巧芯赴梵蒂岡「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

▲▼徐巧芯近日赴歐洲旅遊。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲徐巧芯近日赴歐洲旅遊。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選戰落幕，成功連任台北市議員的徐巧芯近日赴歐洲度假，還在臉書幽默寫道這幾天去梵蒂岡，主要是要問天主「祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」此文一出狂吸近3萬讚，但媒體人張宇韶卻批評徐巧芯「玩過頭，踩到不該踩的線」，引來徐巧芯本尊現身霸氣回嗆。

徐巧芯4日在臉書貼出在歐洲遊玩的照片透露，自己鬧鐘都設定凌晨三點，準時起床關心台灣情況，她也提到這幾天去了梵蒂岡，主要是要去問天主「祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」吸引許多網友按讚討論。但媒體人張宇韶也發文批評徐巧芯，「什麼叫玩過頭，這個就是！妳以為這樣很得意很囂張是吧，自己踩到不該踩的線還不自知。」

張宇韶貼文一出，三立美女主播王偊菁留言大酸「應該要問她有真心挺鴻薇嗎」，沒想到竟引來徐巧芯本尊霸氣回擊「有啊不然呢，你跟我很熟膩？」此外，徐巧芯也在張宇韶文章底下留言回嗆，「我就問個問題，我有假傳聖旨嗎？踩到紅線？我看是踩到『綠線』吧！你發文之前要不要思考看看冒充上帝名義的人是誰？」引來大批網友朝聖按讚。

▲▼張宇韶貼文抨擊徐巧芯，引來徐巧芯本人留言反擊。（圖／翻攝自張宇韶臉書）

▲張宇韶貼文抨擊徐巧芯，引來徐巧芯本人留言反擊。（圖／翻攝自張宇韶臉書）

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