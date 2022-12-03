吳怡農「背後靈」仍是黃承國？徐巧芯連6問：魔鬼藏在細節裡

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，左為英系、前國策顧問黃承國。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市第3選區（中山、北松山）將進行立委補選，民進黨台北市參選人吳怡農為澄清與黑道有關直言「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的。」對此，國民黨台北市議員徐巧芯連提6疑問，「請問吳怡農，黃承國現在還是你的背後靈嗎？」

徐巧芯2日表示，吳怡農試圖以「開除趙介佑」撇清自己跟英系黑金的關係，「但我們不是笨蛋，魔鬼藏在細節裡。」並對吳怡農提出6個問題。

徐巧芯表示，吳怡農日前被問到民進黨2022大敗的原因，當時吳回答是「初選制度被破壞」，卻忘記他自己兩次都是被徵召而沒有初選，且民進黨為了讓吳怡農擔任台北市黨部主委，特別增加「吳怡農條款」，「當時還是趙映光陪著吳怡農去登記、黃承國陪他去台北市議會見黨團」，「請問當時之所以能有這樣的特殊待遇，是否與『前黑道』黃承國有關？吳怡農至今不敢回答自己與黃承國的關係。」

徐巧芯表示，民進黨九合一大敗的重要原因，就是英系染黑，關鍵字包括喜相逢、徐國勇、洪耀福、王炳睿、黃承國、郭哲敏、林秉文等，但吳怡農在整個選舉過程當中有對此表達意見嗎，「沒有，完全沒有。」

▲徐巧芯問吳怡農，「黃承國現在還是你的背後靈嗎？」。（圖／記者湯興漢攝）



▲吳怡農過去到台北市議會拜會副市長黃珊珊，左為黃承國。（圖／記者陳家祥攝）



徐巧芯再問，吳怡農未來如果擔任立委，會不會持續跟黃承國混在一起呢？北松山區的危樓「中泰花園」都更案延宕已久，「連蔡壁如都兩度公開指稱該案與黃承國有關，身為本區的立委候選人，你願不願意公開向黃承國喊話，請他放手？」

最後，徐巧芯指出，雖然吳表示趙介佑父子離開黨部，但趙介佑的姑姑等人仍在民進黨台北市黨部活躍，最近也時常被網友爆料，「你敢公開批判嗎？你認為趙家人還適合待在民進黨嗎？你為什麼當初擔任市黨部主委的時候只開除了趙介佑，仍然讓他們的親信與家人在民進黨擁有權勢呢？」

徐巧芯認為，如果以上質疑吳怡農都不敢、不願回應，「別人質疑你是傀儡、背後有暗黑勢力，真的是剛好而已。」

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