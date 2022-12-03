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吳怡農「背後靈」仍是黃承國？徐巧芯連6問：魔鬼藏在細節裡

▲吳怡農7日前往民進黨北市黨部登記參選主委。（圖／記者林敬旻攝）

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，左為英系、前國策顧問黃承國。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市第3選區（中山、北松山）將進行立委補選，民進黨台北市參選人吳怡農為澄清與黑道有關直言「趙介佑是我開除的，他父親也是我請離開黨部的。」對此，國民黨台北市議員徐巧芯連提6疑問，「請問吳怡農，黃承國現在還是你的背後靈嗎？」

徐巧芯2日表示，吳怡農試圖以「開除趙介佑」撇清自己跟英系黑金的關係，「但我們不是笨蛋，魔鬼藏在細節裡。」並對吳怡農提出6個問題。

徐巧芯表示，吳怡農日前被問到民進黨2022大敗的原因，當時吳回答是「初選制度被破壞」，卻忘記他自己兩次都是被徵召而沒有初選，且民進黨為了讓吳怡農擔任台北市黨部主委，特別增加「吳怡農條款」，「當時還是趙映光陪著吳怡農去登記、黃承國陪他去台北市議會見黨團」，「請問當時之所以能有這樣的特殊待遇，是否與『前黑道』黃承國有關？吳怡農至今不敢回答自己與黃承國的關係。」

徐巧芯表示，民進黨九合一大敗的重要原因，就是英系染黑，關鍵字包括喜相逢、徐國勇、洪耀福、王炳睿、黃承國、郭哲敏、林秉文等，但吳怡農在整個選舉過程當中有對此表達意見嗎，「沒有，完全沒有。」

▲▼民進黨台北市黨部第十八屆主任委員交接暨就職典禮今舉行，新任主委吳怡農從副秘書長林飛帆手中接下當選證書後正式走馬上任。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯問吳怡農，「黃承國現在還是你的背後靈嗎？」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼吳怡農赴台北市議會，拜會副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲吳怡農過去到台北市議會拜會副市長黃珊珊，左為黃承國。（圖／記者陳家祥攝）

徐巧芯再問，吳怡農未來如果擔任立委，會不會持續跟黃承國混在一起呢？北松山區的危樓「中泰花園」都更案延宕已久，「連蔡壁如都兩度公開指稱該案與黃承國有關，身為本區的立委候選人，你願不願意公開向黃承國喊話，請他放手？」

最後，徐巧芯指出，雖然吳表示趙介佑父子離開黨部，但趙介佑的姑姑等人仍在民進黨台北市黨部活躍，最近也時常被網友爆料，「你敢公開批判嗎？你認為趙家人還適合待在民進黨嗎？你為什麼當初擔任市黨部主委的時候只開除了趙介佑，仍然讓他們的親信與家人在民進黨擁有權勢呢？」

徐巧芯認為，如果以上質疑吳怡農都不敢、不願回應，「別人質疑你是傀儡、背後有暗黑勢力，真的是剛好而已。」

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