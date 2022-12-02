王浩宇酸王鴻薇離譜　徐巧芯留言「被罷免的，也是少1席」嗆爆

▲徐巧芯發文力挺王鴻薇，還開嗆王浩宇。（合成圖／記者湯興漢攝、翻攝自徐巧芯FB）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市議員王鴻薇和徐巧芯2018年曾有過一場議員之戰，隨著日前九合一大選結束，王投入台北市立委第三選區（中山、北松山）補選，徐第一時間發文力挺，兩人上演大和解。不僅如此，有網友還發現，前桃園市議員王浩宇發文想檢討王鴻薇，徐巧芯竟現身開嗆，話題在PTT引發熱議。

王浩宇昨（1日）晚間11點左右在臉書發文，直批「王鴻薇不就職缺額也不會補選，那區就少直接一個議員，離譜。」結果貼文引來徐巧芯留言，「像你這種亂當一通，被罷免的，也是少一席，怎麼沒思考過自己才是很離譜？」

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▲王浩宇認為王鴻薇很離譜，反被徐巧芯開嗆。（圖／翻攝自王浩宇FB）

兩人隔空開戰的畫面，被PTT網友截圖，在政黑板（HatePolitics）發起討論「徐巧芯去留言了」，直笑這一幕「血流成河啦！」底下也紛紛笑出來，「這顆球有咬到，直接打出全壘打」、「巧芯真的很嘴XD」、「今天很嗆是吧.jpg」、「不愧是松信惡女」、「只看內容王浩宇也沒講錯，但這話全國上下只有他沒資格講」、「議員烙跑選的例子很多，但被罷免掉的歷史上只有1人」。

之後，王浩宇雖想回擊，「貴黨罷免的理由是不分區議員欸！你不是嗎？」一句話卻讓網友忍不住又笑了，「他下面又扯巧芯是不分區議員，但巧芯最高票連任耶XDDD」。不過，也有人表示，「雖然很討厭王浩宇，但他也沒有說錯，這不就是大家昨天在講的事」、「兩個人都沒錯，不是攻擊對方就等於自己沒問題。」

▲徐巧芯一句話，吸引超過2千多人按讚。（圖／翻攝自王浩宇FB）

據悉，日前請辭立委專注市長選舉的蔣萬安，其立委遺缺展開補選作業，台北市議員王鴻薇2日證實，將出戰台北市立委第三選區補選。根據規定，若王鴻薇勝選，則其議員席次不會補選，等於國民黨減少一名議員；但若敗選，王在未宣布請辭的狀況下，仍可回任議員工作。

徐巧芯則在1日深夜在臉書發文力挺王鴻薇選立委，她指出，在這場選戰中一定會盡全力的支持王鴻薇，讓她能夠選上立法委員是大家在1月8日之前的唯一目標，謝謝王鴻薇為了國民黨接下這項重要的任務，「這不僅是王鴻薇個人的選戰，我們都在，會一起陪著妳打完，加油！」

至於2018年的議員之戰，徐巧芯說明，「大家都知道在過往的選舉當中我與她有嫌隙，也經常被媒體拿來做文章，說我們倆如何競爭，但那些都是過往雲煙，現在我自己看起來都覺得很好笑的事，根本不值一提」。