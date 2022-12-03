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大老拱林飛帆當黨主席！徐巧芯嗨喊：贊成林九萬接下重任

▲▼林飛帆幫鄭運鵬助講 。（圖／記者陳家祥攝）

▲有消息傳出，民進黨這次的改革方案，其中一項是任用林飛帆擔任黨主席。（資料照／記者陳家祥攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨2022九合一大選慘敗，黨主席蔡英文為此請辭，新任人選引發外界討論，也有黨內大老推薦民進黨副秘書長林非帆擔任。對此，國民黨台北市議員徐巧芯也忍不住回應，對於這個決定她「舉雙手雙腳支持」，希望民進黨能夠採納這個意見。

徐巧芯表示，近日民進黨持續檢討敗選，接著又有消息傳出，其中一個改革方案是「任用林飛帆當黨主席」，且要同時出任行政院副院長，讓她聽完以後相當開心，決定舉雙手、雙腳支持。

徐巧芯說，蔡政府過去這段時間踐踏民主法治，例如確診者不能投票等事情，林飛帆身為太陽花學運領袖，卻沒有出來為人民發聲，綠營裡面一堆人論文抄襲，林飛帆也沒有以學生領袖的角度出面譴責，如今想出這種檢討方式，讓她眼睛為之一亮。

▼徐巧芯舉雙手雙腳支持林飛帆當民進黨黨主席。（資料照／攝影中心攝）

▲▼徐巧芯回應昨日綠營側翼攻擊的事件。（圖／攝影中心攝）

徐巧芯指出，林飛帆原先的形象是「覺醒進步青年」，應該是黨內改革的力量，但到了民進黨當官、坐領副秘書長的高薪，被外界稱為「林九萬」，不僅沒有替民進黨帶來年輕人支持，反而是迎合民進黨、蔡政府的權力傲慢及雙重標準，開始為虎作倀。

徐巧芯提到，林飛帆曾譴責美牛是「毒牛」，現在卻為了一個月9萬的薪水，改變立場支持萊豬進口，當初的林飛帆如今只是林九萬，早在染缸中沉淪、腐化。總而言之，徐巧芯認為，無論是誰提出讓林飛帆接任主席的提議，都是傑出的一手，希望民進黨能夠採納這項意見。

民進黨持續檢討2022九合一大選後的大敗，前黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良表示，如何吸引年輕選票十分重要，主席一職應該大膽任用副秘書長林飛帆，還要讓林飛帆當行政院副院長，2024則該派出賴清德、鄭文燦出戰，建議曝光以後，引起了不少討論。

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