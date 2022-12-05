徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：越洋砲火太猛

▲徐巧芯近日到歐洲旅遊。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

記者周亭瑋／綜合報導

打完九合一選戰，藍營風光攻下13縣市後，國民黨台北市議員徐巧芯近日就赴歐洲度假，儘管在放假充電，她仍凌晨起床關心時事，更幽默表示主要是想問天主1件事。此話一出，狂吸超過2.7萬讚，大票網友洗版笑回，「巧芯無所不在」、「天主已給答案了」。

在歐洲旅行的徐巧芯，昨上臉書直呼「一堆網友問我，人到底是在羅馬還是羅東，怎麼每天還是照常上網發文，因為我的鬧鐘都設定凌晨3點，準時起床關心台灣情況。」

徐巧芯也笑說，這幾天去了梵蒂岡，最主要是去問天主，「祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」

對此，大票網友紛紛回應，「巧芯好可愛，旅途愉快」、「哈哈哈…超級幽默」、「看來手機還在，不會動搖國本」、「巧芯的跨海越洋砲火，依然準確有效」、「出國也很搞笑耶」、「巧芯不只問政犀利還非常幽默，真是不可多得的政治人物，非常看好妳」；準台北市長蔣萬安也現身留言區，大讚「巧芯實踐了網路監督無國界。」

▲陳建仁選前陪鄭運鵬掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

而徐巧芯之所以有此言，這要拉回九合一大選前，前副總統陳建仁到桃園輔選時，曾公開表示「天主說，我一定要幫助能為桃園做最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人。」當初這番話就引起許多教友不滿，還有神父直言，他成了政治利益的幫兇。

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