　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：越洋砲火太猛

▲徐巧芯近日到歐洲旅遊。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

▲徐巧芯近日到歐洲旅遊。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

記者周亭瑋／綜合報導

打完九合一選戰，藍營風光攻下13縣市後，國民黨台北市議員徐巧芯近日就赴歐洲度假，儘管在放假充電，她仍凌晨起床關心時事，更幽默表示主要是想問天主1件事。此話一出，狂吸超過2.7萬讚，大票網友洗版笑回，「巧芯無所不在」、「天主已給答案了」。

在歐洲旅行的徐巧芯，昨上臉書直呼「一堆網友問我，人到底是在羅馬還是羅東，怎麼每天還是照常上網發文，因為我的鬧鐘都設定凌晨3點，準時起床關心台灣情況。」

徐巧芯也笑說，這幾天去了梵蒂岡，最主要是去問天主，「祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」

對此，大票網友紛紛回應，「巧芯好可愛，旅途愉快」、「哈哈哈…超級幽默」、「看來手機還在，不會動搖國本」、「巧芯的跨海越洋砲火，依然準確有效」、「出國也很搞笑耶」、「巧芯不只問政犀利還非常幽默，真是不可多得的政治人物，非常看好妳」；準台北市長蔣萬安也現身留言區，大讚「巧芯實踐了網路監督無國界。」

▲陳建仁選前陪鄭運鵬掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

▲陳建仁選前陪鄭運鵬掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

而徐巧芯之所以有此言，這要拉回九合一大選前，前副總統陳建仁到桃園輔選時，曾公開表示「天主說，我一定要幫助能為桃園做最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人。」當初這番話就引起許多教友不滿，還有神父直言，他成了政治利益的幫兇。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！　飯店賠償曝光
日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：歧視
快訊／過年前發「十倍劵」？　政院回應了
「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯一同與市民跨年
徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：砲火太猛
快訊／雨彈來了！　3縣市「豪大雨特報」低溫探17度
台中麵攤徵人「月薪6萬」還可抽成26%！　前員工曝高薪真相
快訊／「牛頭妞兒」罹癌7歲離世　腫瘤比頭還大
快訊／十倍券？　周玉蔻爆料：政府要發10000元紅包
快訊／吳怡農10月登記結婚　老婆身份曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇嗆「敢建議開除黃承國？」　吳怡農反擊：政治不是喊爽的

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：這是大是大非的事情

「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯12／31一同與市民跨年

藍轟「與黑道扯不清」　吳怡農嗆轉移焦點：民進黨不歡迎販毒行為

英系逆勢強推吳怡農補選立委　力擋2派系

徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：越洋砲火太猛

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

快訊／吳怡農10月結婚喊「非常幸運」　曝女方身份：認識多年圈外人

LIVE／蔣萬安、柯文哲市政交接　「小內閣」名單有望曝光

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

王鴻薇嗆「敢建議開除黃承國？」　吳怡農反擊：政治不是喊爽的

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：這是大是大非的事情

「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯12／31一同與市民跨年

藍轟「與黑道扯不清」　吳怡農嗆轉移焦點：民進黨不歡迎販毒行為

英系逆勢強推吳怡農補選立委　力擋2派系

徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：越洋砲火太猛

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

快訊／吳怡農10月結婚喊「非常幸運」　曝女方身份：認識多年圈外人

LIVE／蔣萬安、柯文哲市政交接　「小內閣」名單有望曝光

遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散急報警

快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！飯店聲明：負擔昨晚所有房客房費

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

咬下炸出滿滿果餡！　冬季最新「藍莓巧克力生吐司」開吃了

疫情阻姻緣！花蓮公教人員未婚聯誼重開辦　30對男女盼遇真愛

正對「高雄最凶樓」第一排房價硬挺　他轉手賺逾200萬

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

「這不公平！」南韓明凌晨出戰奪冠熱門巴西　總教練有話要說

疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

鸚鵡發音標準喊「救命啊～」　下一秒求救訊號網友全笑噴

政治熱門新聞

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

吳欣岱酸黃國昌淪館長打手

郝家軍進蔣市府　游淑慧：好可笑喔

已婚所長涉婚外情調職！游淑慧嘆綠能我不能

快訊／吳怡農結婚喊「非常幸運」　曝認識女方多年

吳怡農遭趙映光打臉速改口　媒體人酸

英系大反撲　狂K何志偉原因曝

鄭文燦學位遭撤體重也被鞭　曾妍潔：留點口德

徐國勇身體因素請辭內政部長　蘇貞昌慰留

館長被說整間公司都黑道　怒告鄉民：敢轉發就告

更多熱門

相關新聞

大老拱林飛帆當黨主席！徐巧芯嗨喊贊成

大老拱林飛帆當黨主席！徐巧芯嗨喊贊成

民進黨2022九合一大選慘敗，黨主席蔡英文為此請辭，新任人選引發外界討論，也有黨內大老推薦民進黨副秘書長林飛帆擔任。對此，國民黨台北市議員徐巧芯也忍不住回應，對於這個決定她「舉雙手雙腳支持」，希望民進黨能夠採納這個意見。

黨魁之爭誰出線？學者：鄭文燦為論文所傷　3人選或成意外黑馬

黨魁之爭誰出線？學者：鄭文燦為論文所傷　3人選或成意外黑馬

王鴻薇批吳怡農政二代　鄭運鵬幽默回：「鄭二代」僅長得不錯沒好處

王鴻薇批吳怡農政二代　鄭運鵬幽默回：「鄭二代」僅長得不錯沒好處

徐巧芯連6問：吳怡農「背後靈」仍是黃承國？

徐巧芯連6問：吳怡農「背後靈」仍是黃承國？

王浩宇酸王鴻薇離譜　徐巧芯1句話嗆爆

王浩宇酸王鴻薇離譜　徐巧芯1句話嗆爆

關鍵字：

徐巧芯梵蒂岡陳建仁鄭運鵬九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

植髮植到死！30歲男器官衰竭痛苦亡

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面