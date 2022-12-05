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老舊校舍改建閱讀室　嘉義市大業國中「靜思閱讀書軒」啟用

▲▼ 嘉義市立大業國中「靜思閱讀書軒」啟用典禮 。（圖／大業國中提供）

▲嘉義市立大業國中「靜思閱讀書軒」啟用典禮 。（圖／大業國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立大業國中今 (5) 日為新建「靜思閱讀書軒」舉行啟用典禮，副市長陳淑慧、慈濟靜思書軒營運長蔡青兒、信義企業集團創辦人周俊吉先生出席啟用典禮，希望鼓勵親師生靜心讀好書、淨化身心靈。

▲▼ 嘉義市立大業國中「靜思閱讀書軒」啟用典禮 。（圖／大業國中提供）

大業國中靜思書軒為慈濟在台中小學建置之第221間、本市第7間書軒，引進信義企業集團經費挹注，整合慈濟人善願發心，以大業國中為閱讀基地，期許透過閱讀，培養孩子靜、思、定的能量，書軒裡充滿師生美善與感動。

副市長陳淑慧表示，豐厚的人文底蘊，是一個城市運轉前進的能量，閱讀教育的扎根，需要透過策略引導，持續不間斷，他代表市府感謝信義房屋周俊吉先生經費挹注，慈濟志工發願建置「靜思閱讀書軒」，讓閱讀成為甘霖，校園裡雨露均霑，孩子能領略書中靜思道理，豐富人生智慧。

▲▼ 嘉義市立大業國中「靜思閱讀書軒」啟用典禮 。（圖／大業國中提供）

教育處處長林立生表示，嘉義市閱讀教育一直是全台模範生，率先結合智慧學生證與圖書館利用，推動智慧線上閱讀；導入臺師大SR閱讀平台，有效分析孩子閱讀效能，提供深耕閱讀教育之沃土。

大業國中是本市第1所榮獲教育部閱讀磐石獎的國中，推廣閱讀教育不遺餘力，將校內50年老舊空間改設「靜思閱讀書軒」，原本陰暗雜亂教室，搖身一變成舒適溫馨的閱讀空間，校長陳明君說，是「化腐朽為神奇了」，也印證靜思語中「願有多大，力就有多大。 」

▲▼ 嘉義市立大業國中「靜思閱讀書軒」啟用典禮 。（圖／大業國中提供）

慈濟靜思書軒營運長蔡青兒表示，最好的教育就是身體力行，慈濟人立願書軒與大眾分享讀好書，特別感謝嘉義市政府支持以及優質企業贊助，書軒內書櫃桌椅，取材來自慈濟各地環保站回收的塑料，亦提供孩子具體實踐愛護地球的生活課程。

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