大業國中實驗創新課程「班級社企」　結合鄰里社區大掃除

▲▼ 嘉市大業班級社企行動 揪里長百人齊響應 。（圖／大業國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市大業國中14日配合實驗創新課程「班級社企」，運用段考下午，舉辦「無塑無事、好木好日」社區服務行動，八年級全體師生逾百人參與，校長陳明君邀大業國中在地安業里連淑雲里長共襄盛舉，連里長非常認同學校教育，廣邀社區里民共同服務社區，讓社區環境更乾淨美麗。



大業國中開設「班級社企」實驗課程，將每個班級轉型為「虛擬社會服務企業」，結合學校課程主題「進擊的木」，經各班「社企」討論，決定辦理符應「聯合國永續發展目標」SDGs第11項「永續城市與社區」的社區服務，舉辦「大業國中無塑無事，好木好日」環保活動，旨在向大眾推廣「無塑日常、珍惜好木」，當地球永續發展，日日都是好日。



學校於「班級社企」課程中，以環保影片「The Story of a spoon」引導學生思考、觀察、發現問題，讓孩子走入社區，了解社區需要，透過小組討論，規劃掃街服務路線、分配任務，設定減塑目標，達到目標之組別，學校為小組舉行慶賀儀式。

張芬瑛老師表示，在引導學生討論過程中，看見小組自主分工，有小組自製減塑看板、擔任安全維護人員、計時人員管控時間，孩子們的學習與生活結合，孩子們的眼神是發亮的。擔任小組組長的學生曾彥瑀說，第一次參與社區服務活動，透過小組發想，為小組行動取名稱，這次小組行動定位為「社區行動我最行」，覺得很有趣，小組還要擬定行動宣言，對社區民眾宣導，一開始有點害羞，講多次後，覺得自己在做有意義的環保行動，聲音就越大聲，也越來越有信心。



陳明君表示，大業國中實驗創新課程，由全體老師共同發想，提供孩子思考機會，取代「標準答案」，大業國中的課程，是要引導孩子們發展自主學習力，透過社區觀察，服務社會，成為一位有溫度的人。學務處李卓翰主任說，透過社區服務，國中生對自己更有自信，讓學生相信自己也能有改變社會環境的力量，在學生未來生涯中，是很關鍵的能力。

大業國中實驗創新課程，即將在112學年度正式上路，許多家長引頸期待，以「自主樂學、跨域+1、永續遠航」教育理念規劃課程，歡迎更多認同並重視教育的家長，加入大業國中行列。