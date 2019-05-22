蹲水溝旁！大業國中弟「菸蒂一根根撿起」　他一問感動了...2.3萬人讚爆

▲弟弟表示，「看這邊很髒，就過來撿垃圾了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台中一名網友昨日經過公益路時，目睹暖心畫面，有位國中弟弟拿著塑膠袋，就這樣蹲在路邊撿拾地上的菸蒂，而原因讓他十分感動，不禁大讚是無名小英雄，po文也狂吸2.3萬讚，網友們直呼，「好乖好棒的孩子」、「這比考第一名還值得鼓勵」。

網友上「爆廢公社」發文表示，「在台中市公益路85度C前，看到一個國中生穿著制服，蹲下來把門口的煙蒂一一撿進垃圾袋裡，真的很有愛心。」

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出於好奇，他上前詢問原由，而弟弟回應，「下課沒什麼事做，覺得這邊很髒，就過來撿垃圾了。」雖然沒問對方名字，也不知道他是哪間學校的學生，不過原po忍不住向他致敬，「這樣的國中生真的值得讚許，加油...無名小英雄！」

▲他蹲在水溝旁撿拾。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「這經過絕對請他喝飲料」、「好棒的小朋友，他的爸媽一定會很欣慰」、「好棒的小朋友，他的爸媽一定會很欣慰」、「大人們真該好好檢討了」、「家庭教育很成功」。

許多人也呼籲，應該杜絕亂丟菸蒂的情況，「抽菸又亂丟菸蒂的人該感到羞愧」、「抽菸的人看看，小孩比你們還懂事」、「應該罰那些邊騎車、坐車、開車抽菸的人來撿菸頭」；還有不少大業國中學長姊看到畫面後，立刻認出學校制服，表示「是我學弟欸，驕傲驕傲」、「優質大業」。

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▼熱心善舉讓原po很感動。（圖／翻攝自爆廢公社）