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警界攝影大師聯展　中市警二分局走廊變「文藝長廊」

▲▼台中警二分局展出山川飛羽昆蟲文藝畫廊，藉由大自然美景紓解波麗士壓力。（圖／警二分局提供，下同）

▲台中警二分局展出山川飛羽昆蟲文藝畫廊，藉由大自然美景紓解波麗士壓力。（圖／警二分局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第二分局轄區治安複雜，勤務繁重，為了紓解工作壓力，將3樓走廊打造成充滿藝文氣息的「文藝長廊」，不定時展出不同類型的展覽，12月1日起展出的是警界知名的攝影大師，警察專科學校副教授陳俊宏、市警察局訓練科專員陳原宗共同作品「山川之最.飛羽.昆蟲」攝影聯展，讓員警們在公務繁忙之餘，能近距離接觸大自然之美，療癒疲憊身心。

▲▼台中警二分局展出山川飛羽昆蟲文藝畫廊，藉由大自然美景紓解波麗士壓力。（圖／警二分局提供，下同）

警專行政警察科副教授陳俊宏積累各縣市警察局要職的豐富經歷後，重返培養台灣警察的搖籃-警專，作育英才之餘，一樣醉心於台灣百岳之美，一步一腳印走訪多座台灣百岳，將百岳的絕美景色以相片分享給員警，透過其作品感受令人震憾的大自然美景。

▲▼台中警二分局展出山川飛羽昆蟲文藝畫廊，藉由大自然美景紓解波麗士壓力。（圖／警二分局提供，下同）

市警察局訓練科專員陳原宗，警大一年級的時候加入登山社，第1次登上百岳就被台灣3000公尺以上的高山景色震懾住，心想如果能夠將美麗的山岳景色拍攝下來該有多好！於是開啟了「用底片寫日記」的攝影人生，去年更選定了一個較具挑戰性的「飛羽」及「微距的世界」當做拍攝主題，並參加「2021年桌曆飛羽大募集」，最後以在台中市鬧區拍的「黑翅鳶」得了首獎，成就斐然！

這次展出以百岳山林療癒、生態探索等大自然攝影，打造職場療癒能量場，讓員警感受大自然的神奇魔力，雖未能親臨亦能直接走入大自然，零距離地體驗山林之美。

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