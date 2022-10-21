快訊／遲遲未到班！台南市二分局警官陳屍住處　同事破門嚇壞

▲台南市警二分局2線3星的勤務指揮中心主任陳德芳，21日上午未到分局上班，且也未請假，經電話聯絡無人接聽，派員前往查看意外發現陳員陳屍住處。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局2線3星的勤務指揮中心主任陳德芳，21日上午未到分局上班，且也未請假，經電話聯絡無人接聽，即派員前往查看，意外發現陳員倒臥屋內，經聯絡119派救護車前往送醫，惟救護人員發現陳員已明顯死亡，因陳員一人獨居，生前罹患慢性疾病，並在洗腎，健康狀況不佳，二分局同事甚感哀悼。

台南市警二分局指出，61歲的陳德芳目前是勤務中心主任，20日晚上7多開完會後。就駕車返家，惟21日上午陳員並未依時來上班，且也沒有請假，經警方打電話也聯繫不到陳員本人，因陳員身體健康欠佳，人又獨居，二分局同事關心陳員狀況，而前往他的住處查看。

警方於上午10時30分許，發現陳員倒臥在住處內，經聯絡119派救護車送醫，惟救護人員發現陳員業已明顯死亡（已有明顯屍斑），而未送醫。目前相關死因從檢警調查處理中。

據了解，陳員患有高血壓、糖尿病，平時即有吃藥控制，並於平日一、三、五固定至醫院洗腎，該住處為其所有，平日一人獨居。陳員年輕時，體能十分良好，且也是柔道高手，曾擔任外勤隊長，惟自從洗腎後，健康狀況每況愈下，所以轉調內勤主管，陳員平日開車上下班，勤務狀況正常，如今傳出身亡惡耗，二分局同事都感到意外、哀悼，祈求陳員一路好走，從此無病無痛。