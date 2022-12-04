美女醫批館長「黑道是假議題」！酸黃國昌淪打手：愧對法律人身分

▲館長日前合體前時代力量立委黃國昌開直播，影射民進黨與黑道掛鉤。（圖／翻攝自館長直播）

記者閔文昱／綜合報導

館長1日晚間合體前時代力量立委黃國昌開直播，影射民進黨與黑道掛鉤，更宣布明年要上凱道舉辦黑道政府遊行，引發各界議論。不過，美女醫師吳欣岱則認為，「黑道」根本是假議題，館長酸人黑道，「自己成吉思汗裡面一堆有前科的」，而黃國昌如今卻變成館長打手，愧對自己的法律人身分。

吳欣岱4日上午在臉書發文詢問「黑道的定義是什麼啊？」若說成群結隊有前科的人就是黑道，那麼館長經營的成吉思汗訓練中心不就是一個幫派，「況且館長酸人黑道，自己成吉思汗裡面一堆有前科的不說，黃國昌倒是從善如流嘛。」

▲美女醫師吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

吳欣岱指出，黃國昌跟他的協會「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」選前統計全國有前科的民意代表候選人，就已經刻意忽略0%前科的台灣基進，「現在又跑去說要辦黑道政府遊行，要求總統蔡英文下台？欸你不是法律人？你自己的協會統計國民黨黑道最多欸，有事嗎？」

吳欣岱直言，黃國昌已經淪為館長之流，變成打手，辜負過去學運期間很多人對他、對時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分。

吳欣岱認為，黑道這整件事根本是假議題，不是她覺得黑道沒關係，而是自己親身參與過，知道選舉花錢花資源，在這樣參政門檻高的情況下，有金主、地方勢力介入是很難拒絕的事，「台灣基進用小額募款做到了，但知名度很難拉起來仍然是事實，我們擇善固執的很多策略選擇，至今也還在陰魂不散。」

她說，要來討論就討論選制討論結構性的問題，「上哪裡遊行能改變什麼？」

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