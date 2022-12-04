　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長「爆氣開吉」吳欣岱！要求償鉅額　他翻判例：絕對告得成

▲▼館長開告吳欣岱。（圖／館長惡名昭彰YT）

▲館長開告吳欣岱。（圖／館長惡名昭彰YT）

記者許凱彰／台北報導

網紅館長近期頻針對「民進黨背後都是黑道」開砲，不僅開直播砲轟，也請到黃國昌揭開執政黨有黑道介入的證據。台灣基進甫落選台北市南港內湖區議員的吳欣岱表示，黃國昌已淪為館長之流，成了館長打手，愧對他法律人的身分，並提到館長公司裡面「一堆有前科的」。館長對此在4日晚間開直播說明，並直言一定提告。

吳欣岱在4日上午在臉書上面發文指出，「黑道的定義是什麼啊？」成吉思汗（館長公司）裡面一堆有前科的（員工）；話提到黃國昌，她說黃國昌已經淪為館長之流，變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他、對時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

▲吳欣岱在臉書上開砲館長，館長決定開告。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

館長4日晚間爆氣說到，針對吳欣岱所言，「陳之漢領導的成吉思汗不就是一個幫派」、「自己成吉思汗裡面一堆有前科的」要「開告吳欣岱」。他在直播中表示，到成吉思汗上班、擔任教練，屬於教育職，都要檢附「良民證」才得以進到公司。

館長在直播中貼出自己跟李天鐸在2019-2020年李天鐸遭判刑三個月、民事判賠25萬確定的判例，直說「絕對告得成」。館長說，吳欣岱的發言嚴重影響生意，「要求償一個很高的金額」。

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
館長「爆氣開吉」吳欣岱！要求償鉅額
阿弟結婚15年一度鬧離婚：夫妻間無需太多忍耐
史上首見！　世足16強球隊遍布各大洲
日寫真女星現身台灣！街頭「解放E級美胸」
林襄「素顏水腫」現身捷運！身影曝光
網美硬舉100公斤「當場噴尿」被罵爆　她冤喊忍不住
2波冷空氣接力！降10°C↑　圖看下周天氣「濕冷淋7天」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長「爆氣開吉」吳欣岱！要求償鉅額　他翻判例：絕對告得成

穿瑜珈褲健身「男同事猛盯」！超多人竟喊正常：男生穿棉褲也是

雨不停！2波冷空氣接力一天降10°C↑　圖看下周天氣「濕冷淋7天」

追世足新吃法？他自製「熱狗吸管」配啤酒大驚：看球動力倍增

4大星座未來2年「有財神撐腰」　金牛易中樂透、獅子能升遷！

水雉族群再新增351隻　惟台南水情閃黃燈讓人憂心

戴「神帽」9連冠！挪威三鐵好手伊登還願　3千鐵粉擠爆順澤宮

疫情下的危機生機與轉機　中山大學DBA企管博士論壇邀王正坤演講

「4星座」2023擁超強運！工作財富大爆發　射手投資錢滾錢

今夜冷空氣再增強！最冷「探17度」時段曝　3大降雨熱區出爐

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

那對夫妻1歲兒見姊抱娃「吃醋大哭」　換爸爸抱秒嫌棄...網笑：有夠雙標

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

大S硬起來了！曬2億明細「房子是我買單」　汪小菲爆氣：妳不配當母親..預告開戰

女童放學過馬路連遭2車撞亡　畫面卡死角...母跪求事發真相

館長「爆氣開吉」吳欣岱！要求償鉅額　他翻判例：絕對告得成

穿瑜珈褲健身「男同事猛盯」！超多人竟喊正常：男生穿棉褲也是

雨不停！2波冷空氣接力一天降10°C↑　圖看下周天氣「濕冷淋7天」

追世足新吃法？他自製「熱狗吸管」配啤酒大驚：看球動力倍增

4大星座未來2年「有財神撐腰」　金牛易中樂透、獅子能升遷！

水雉族群再新增351隻　惟台南水情閃黃燈讓人憂心

戴「神帽」9連冠！挪威三鐵好手伊登還願　3千鐵粉擠爆順澤宮

疫情下的危機生機與轉機　中山大學DBA企管博士論壇邀王正坤演講

「4星座」2023擁超強運！工作財富大爆發　射手投資錢滾錢

今夜冷空氣再增強！最冷「探17度」時段曝　3大降雨熱區出爐

快訊／吉魯破門成隊史進球王！法國上半場1比0波蘭

況明潔翻出38年前報紙！　18歲清純嫩照曝光：滿滿天然膠原蛋白

Honda「新一代駕駛輔助」2024登場　Level 3高階版將解鎖下放全球

郝家軍推進蔣市府？　游淑慧「好可笑喔」揭最沒用的那個人

《全明星4》藍隊被慘電！　紅隊男選手奪MVP：我的第七座

館長「爆氣開吉」吳欣岱！要求償鉅額　他翻判例：絕對告得成

美女醫批館長「黑道是假議題」！酸黃國昌淪打手：愧對法律人身分

夏克立微博用英文訴苦被嗆「在中國用中文」！　急回：我會努力寫

分手後惹不起星座Top 3，天秤看似優雅卻是大魔王等級

孔劉遇上《熔爐》才確定「要繼續當演員」：不再只做被選擇的人！

夜店上班籌錢圓夢卻心碎　說好的「渾圓巨胸」慘變高低奶

生活熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

26歲男腹瀉2個月　醫揪超噁元凶

脫口罩用餐！姜冠宇見「隔壁桌1情況」秒戴回

2023超強運「4星座」！工作財富大爆發

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「大雪」來了！5生肖正偏財皆旺、有望升官

2022最後機會！4星座「桃花一路狂炸」　聖誕節有人陪了

史書華遭嗆垃圾喊告！牙醫系男大生：我有的是錢

男友砸身家下注運彩　她崩潰：該放生？

1歲兒快篩3次都陰！醫一戳2條線　爸1句話成關鍵

冷空氣再增強！周二最冷探17度

更多熱門

相關新聞

美女醫批黑道是假議題！酸黃國昌淪打手

美女醫批黑道是假議題！酸黃國昌淪打手

館長1日晚間合體前時代力量立委黃國昌開直播，影射民進黨與黑道掛鉤，更宣布明年要上凱道舉辦黑道政府遊行，引發各界議論。不過，美女醫師吳欣岱則認為，「黑道」根本是假議題，館長酸人黑道，「自己成吉思汗裡面一堆有前科的」，而黃國昌如今卻變成館長打手，愧對自己的法律人身分。

「館長案」省思　他批：黑金化成小英執政烙印

「館長案」省思　他批：黑金化成小英執政烙印

館長被說整間公司都黑道　怒告鄉民：敢轉發就告

館長被說整間公司都黑道　怒告鄉民：敢轉發就告

直播爆YTR接標案　館長：很多都台灣當紅的

直播爆YTR接標案　館長：很多都台灣當紅的

陳明文聲明自打臉　館長逐字開戰

陳明文聲明自打臉　館長逐字開戰

關鍵字：

館長成吉思汗台灣基進吳欣岱

讀者迴響

熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

同學爸爸是「出道41年大咖天王」！表演坐台下親切聊天

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

大S挖坑成功「汪小菲傻認2點違法」！最慘下場曝光

大二女兒戀愛！媽氣炸逼拋棄「3棟房繼承權」

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

植髮植到死！30歲男器官衰竭痛苦亡

女人30如狼？她羞吐「性慾暴漲原因」

汪小菲遭網嗆「婚內出軌得性病」大S比讚

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD
哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面