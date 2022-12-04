館長「爆氣開吉」吳欣岱！要求償鉅額　他翻判例：絕對告得成

▲館長開告吳欣岱。（圖／館長惡名昭彰YT）

記者許凱彰／台北報導

網紅館長近期頻針對「民進黨背後都是黑道」開砲，不僅開直播砲轟，也請到黃國昌揭開執政黨有黑道介入的證據。台灣基進甫落選台北市南港內湖區議員的吳欣岱表示，黃國昌已淪為館長之流，成了館長打手，愧對他法律人的身分，並提到館長公司裡面「一堆有前科的」。館長對此在4日晚間開直播說明，並直言一定提告。

吳欣岱在4日上午在臉書上面發文指出，「黑道的定義是什麼啊？」成吉思汗（館長公司）裡面一堆有前科的（員工）；話提到黃國昌，她說黃國昌已經淪為館長之流，變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他、對時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分。

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▲吳欣岱在臉書上開砲館長，館長決定開告。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

館長4日晚間爆氣說到，針對吳欣岱所言，「陳之漢領導的成吉思汗不就是一個幫派」、「自己成吉思汗裡面一堆有前科的」要「開告吳欣岱」。他在直播中表示，到成吉思汗上班、擔任教練，屬於教育職，都要檢附「良民證」才得以進到公司。

館長在直播中貼出自己跟李天鐸在2019-2020年李天鐸遭判刑三個月、民事判賠25萬確定的判例，直說「絕對告得成」。館長說，吳欣岱的發言嚴重影響生意，「要求償一個很高的金額」。