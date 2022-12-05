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突破惡性腦瘤治療困境！慈院研發新藥獲國際專利　獲頒新創獎

▲花蓮慈院研發團隊與長弘生技合作，以「Cerebraca晶片治療經標準治療無效復發性惡性腦瘤」榮獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供）

花蓮慈院研發團隊與長弘生技合作，以「Cerebraca晶片治療經標準治療無效復發性惡性腦瘤」榮獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心、慈濟創新研發中心與長弘生技公司多年合作，進行抗惡性腦瘤標靶新藥Cerebraca® Wafer的開發與臨床試驗，不僅比現今臨床用藥Gliadel wafer （BCNU）長，寫下整體存活率新歷史，6個月的腫瘤無進展生存率達到100%，12月3日以「Cerebraca晶片治療經標準治療無效復發性惡性腦瘤」榮獲國家新創獎臨床新創獎的肯定。

根據美國癌症協會（American Cancer Society, ACS）以及美國腦瘤病例登錄中心（Central brain tumor registry, CBTRUS）的統計報告顯示，每年估計約有2萬筆的腦瘤新病人被確診，台灣每年約有四百名惡性膠質腦瘤新病例。其中，多形性神經膠母細胞瘤是相當惡性的原發性腦部腫瘤，一個月內最快可長大16倍，且手術切除腫瘤後的復發率高，常使病人需要反覆進出醫院接受治療。

醫學上現有治療惡性腦瘤的常規療法，包含手術治療、放射線治療及化學治療，效果非常有限，花蓮慈濟醫院林欣榮團隊投入惡性腦瘤新藥開發研究已10餘年，當歸萃取物亞丁基苯酞 （BP）是多標靶天然小分子藥物，能夠降低替莫唑胺（TMZ）抗藥性，和程序性细胞死亡配体1（PD-L1）表達導致的免疫性冷病變。同時將其結合生物材料聚酸酐，成為 Cerebraca wafer晶片，達到藥物緩釋、長時效的特性，有效的抑制腦瘤細胞的生長，並且對正常細胞毒性很低，Cerebra Wafer在對抗人類惡性腦膠質瘤(GBM)，取得多國專利，獲得國家新創獎的肯定，並技轉長弘科技公司。
 
六年前，受長弘生技公司委託，由花蓮慈濟醫院攜手三軍總醫院神經外科團隊，在總主持人林欣榮院長帶領下，執行開發中新藥Cerebraca® wafer治療惡性腦瘤臨床試驗，研究成果並在今年3月發表於國際癌症專門期刊Cancers。
 
自二○一六年開始進行第一期臨床試驗，確定抗惡性腦瘤新藥Cerebraca® Wafer的安全性與穩定性，隨即進入第二期臨床試驗，Phase 2a總共收案十名病人，結果發現接受低劑量Cerebraca wafer (BP)的復發惡性腦瘤患者，中位整體存活率（OS）12個月，比Gliadel wafer (BCNU)的6.4個月時間長；接受高劑量Cerebraca wafer惡性腦瘤患者的中位整體存活率已超過17.4個月。
 
6個月的腫瘤無進展生存率（PFS）達到100%。慈濟創新研發中心副技術長劉靜安博士指出，以來自患者腫瘤組織的原生細胞體外研究顯示，BP對腫瘤幹細胞的半抑制濃度（IC50 ; 400uM），比双氯乙基亞硝基脲（BCNU IC50>2000uM）低至少5倍。
 
2019年間，已進入第二期臨床試驗的 Cerebraca wafer標靶新藥再獲國家新創獎續獎「新創精進獎」。Cerebraca wafer的研究、藥物劑型開發製造、臨床試驗IRB申請和執行，都是由台灣本土的團隊進行，在今年榮獲臨床新創獎，12月3日，由林欣榮院長、神經醫學科學中心主任邱琮朗、慈濟創新研發中心副研發長韓鴻志、副技術長劉靜安與長弘生技公司董事長周姵妏等人接受表揚，攜手為台灣本土治療惡性腦瘤新藥的研發與應用再創歷史新頁。

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