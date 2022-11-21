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肝癌18年追蹤治療人生仍是彩色的　南市醫翻轉早期肝癌存活率

▲台南市立醫院肝癌多專科團隊，提供社區居民從肝病衛教、肝炎治療、肝癌篩檢及治療的完整服務，更獲得國家品質標章(SNQ)認證。（圖／記者林悅攝）

▲台南市立醫院肝癌多專科團隊，提供社區居民從肝病衛教、肝炎治療、肝癌篩檢及治療的完整服務，更獲得國家品質標章(SNQ)認證。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

根據衛福部公告國人十大死因，癌症依舊蟬聯十大死因的榜首，肝和肝內膽管癌，更是高居癌症死因的第2名，而慢性肝病及肝硬化也位居十大死因的第十名，台南市立醫院肝癌多專科團隊，提供社區居民從肝病衛教、肝炎治療、肝癌篩檢及治療的完整服務，更獲得國家品質標章SNQ認證。

台南市立醫院肝癌醫療團隊召集人郭明正醫師表示，市醫在牟聯瑞副總裁的帶領下，於2006年成立肝癌多專科團隊，提供患者全方位治療，首創All In One一站式肝癌檢查，針對疑似為肝癌的初次就診患者，就診當天即可完成肝癌生化血清及腹部超音波檢查；如疑似肝腫瘤，便安排接受腹部電腦斷層、核磁造影或住院進行腫瘤切片，大幅減少病患掛號次數與等待治療的時間。也引進對比劑超音波(CEUS)顯像技術，不僅有助肝腫瘤的鑑別診斷，更大大提升肝癌射頻消融定位的治療成功率。

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郭明正醫師舉例說明指出，90歲居住台東長濱的吳老先生為B肝帶原者，2004年發現肝癌，歷經至少6次電燒治療，4次栓塞治療，即便路途遙遠，也持續了18年定期回診追蹤，不曾間斷，顯示早期肝癌治療的存活率有很好的效果。

郭明正醫師表示，近年來，每年均有超過500人次的肝癌患者接受住院診療，在肝癌多專科團隊的努力之下，透過肝病衛教、篩檢及治療的一條龍服務，提升早期肝癌存活率。此外，市醫也深入社區，1997年及2004年舉辦大規模肝炎免費篩檢，總人數累積達6000人次以上。也積極配合衛福部C肝清零計畫。並導入「門診智慧型病毒性肝炎篩檢系統」，迄今已有超過66000名門診患者接受篩檢，篩檢出將近800位C型肝炎血清病毒陽性患者接受治療，成效卓著。

郭明正醫師指出，根據衛福部2022年資料顯示，台南市立醫院2015~2017年的早期肝癌5年存活率已達71.79％，不僅優於全國非醫學中心的平均值56.25％，也優於全國醫學中心的平均值 63.82％。顯見在多專科團隊的合作下，藉由早期篩檢、深入社區、鼓勵病人接受治療，並配合癌症個案管理師協助病人積極返院追蹤，有助於提高早期肝癌患者整體存活。

郭明正醫師提醒，慢性肝病患者絕大多數毫無症狀，只有在病情嚴重時，才會有肝硬化、腹水、肝昏迷….等症狀。不只B、C肝帶原者要定期檢查，一般民眾也建議定期做腹部超音波檢查，以達及早發現、及早治療之效益。

牟聯瑞副總裁指出，台南市立醫院在肝癌1、2期的治療表現上，5年存活率均優於醫學中心，所以在早期肝癌治療上，南市醫具有相當優秀的表現。

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