髮蠟哥當警面直播嗆「跟黑道掛勾」挨告　自曝罹癌求輕判

▲ 直播網紅「髮蠟哥」何翊齊。（圖／ETtoday資料照）



記者黃資真／高雄報導

「髮蠟哥」何翊齊曾因高麗菜價暴跌，向前高雄市長韓國瑜下跪爆紅，卻頻頻鬧事，2020年他與董姓男子討論房屋租約問題時起衝突，警方到場處理，髮蠟哥卻開直播嗆「黑道警察掛勾」，遭在場的副所長提告，一審依誹謗罪判處拘役55日，髮蠟哥上訴稱罹癌，沒錢易科罰金求輕判，二審法官仍駁回上訴。

何翊齊曾以高麗菜農身分，向前高雄市長韓國瑜下跪爆紅，後來又稱替旗山蕉農發聲，跑到高雄市府丟香蕉陳情，真實身分起底其實是直播網紅「髮蠟哥」，後續他也公開抨擊聲援各種社會案件，但也鬧出不少意外。

2020年10月4日，何翊齊與董姓男子討論房屋租約時，董男嗆何「死胖子、肏你媽、你都不怕死」等，何拿手機蒐證，董男更加火大，揮手拍掉手機，董男的陳姓友人為了出氣更動手毆何的頭部。

警方獲報到場後，何因不滿員警的處理方式，竟開啟臉書直播，向線上觀眾公開砲轟「副所長對我很兇，你們有看見嗎？被人打受害者是被害者」、「我跟你們講，相信他們都有熟，黑道警察掛勾！…剩下的人都沒有抓，只抓幾個而己」，還不忘提醒粉絲分享按讚、追蹤設定搶先看。

事後副所長對何提告妨害名譽，高雄地院認為何所言未經查證，即於網路直播誹謗，損及副所長社會評價及人格尊嚴，依誹謗罪判處拘役55日，得易科罰金。

何不滿上訴，強調他只是在喃喃自語，並沒有惡意或批評，只是剛好被直播側錄到，但希望法院考量他現在罹患癌症，正在自費進行免疫治療，也沒有錢易科罰金，可以從輕量刑，並提出全民健康保險重大傷病核定審查通知書、輕度身心障礙證明為證。

二審法官認為原審認事用法，並無不合，亦未有何足動搖原量刑基礎事實之事由產生，因此駁回上訴，全案定讞。