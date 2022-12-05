天后闆妹送禮不手軟　不甩Dcard酸民：今年改送90台手機！

▲直播帶貨圈粉無數的天后闆妹高情商回應酸民引網友大讚。（影／ETtoday）



▲針對近期有網友在Dcard接連爆出她的負面消息，天后闆妹以一貫的幽默態度回應。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

以直播帶貨創下驚人營收的「天后闆妹」直播風格以親和力強和幽默談吐圈粉無數，與網友們的互動更是讓人拍手叫好，針對近期有網友在Dcard接連爆出她的負面消息，天后闆妹也以一貫的幽默態度回應，更在澄清文中宣傳一年一度的品牌賀歲福箱，還大手筆送90支手機，引來網友大讚，粉絲們紛紛留言表示支持，發文僅1小時就吸引2千人按讚、3千人分享轉發，網友關注度持續上升！

天后闆妹為近年人氣頗旺的直播主，身為BESSIELADY品牌總監，送禮大方不手軟，每每開啟直播都會在短短時間累積驚人的轉發次數，近日被Dcard網友爆出負面新聞，面對商品的品質被質疑，天后闆妹拿出高情商，於11/30發文寫道：「至於記者們想要我給點什麼回應，在Dcard因為『疑似』，而不是『查證屬實』被下架兩次的貼文⋯⋯我該說什麼。」文末她也針對該名網友回應：「不實的報導，我們保留感謝曝光的權利。」EQ超高的回覆讓網友一片讚好，天后闆妹也利用這次回應的po文公開原本預計12月才要公告的活動「賀歲福箱」，「本來12月才要公告的活動文，今天看來是個好時機，一年一度的賀歲福箱要開賣啦，今年不送保時捷，改送90台手機」，寵粉無極限。

以獨特的幽默方式回應質疑，網友們留言力挺，「闆妹加油，不用在意流言蜚語」、「標題有闆妹就有流量，我只相信只要是好用的東西，大家都會繼續支持，闆妹加油」、「中間的過程與努力是酸民看不到的，闆妹是最棒的」、「看闆妹用心研發產品，對產品的細心解說，設計贈品的質感，和貼心的寵粉互動，更加讓我完全用心支持挺闆妹了」、「能有現在的能力都是靠你們自己打拼而來，不要管別人了！越看越氣」，短短時間留言、分享數量驚人，至截稿前已有1.4萬人按讚、分享次數達到1萬次，成功掀起另一波話題。

該則貼文底下闆妹也熱情跟網友互動，還有網友貼出自己曾跟天后闆妹購買的福箱內容，職說「CP值好高」、「超澎湃福箱」、「物超所值，不愧是闆妹」、「我今年第一次購買，收到商品後，覺得商品都超有質感很用心，超級喜歡，闆妹最棒了」、「闆妹天后的直播魅力真的無法擋，整場都捨不得離開，深怕錯過每個商品，一定要到最後一刻，下播後再接著看IG！」讓人見識到新一代直播女王的高情商。