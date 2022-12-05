民進黨團提《選罷法》修法擴大排黑　阻「黑金槍毒」參政

▲民進黨團今天提出「公職排黑」修法主張，呼籲各黨支持。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，立委何志偉將矛頭指向「黑道在核心」，網紅「館長」陳之漢也開直播痛批「民進黨後面這些人就是黑道」，引發軒然大波。民進黨立法院黨團5日提出修法主張，將修《公職人員選舉罷免法》增訂曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記成為候選人，影響範圍上至立委、縣市議員，下至鄉鎮市民代表、里長都會被規範。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「積極回應民意，推動公職排黑修法」記者會。

黨團幹事長羅致政說，最近台灣社會因為治安問題引起許多討論，事實上，警政署在這波掃蕩黑幫過程中做了很多努力，不過，黨團仍然要求必須進行全國大掃黑，同時應全面肅槍、緝毒，這是政府能立刻回應民怨的作為，尤其近期柬埔寨詐騙案背後一定有黑幫背景。

民進黨團副幹事長黃世杰說明，民進黨團將提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，明定「公職排黑條款」，現行法規僅針對貪污、賄選剝奪參選的消極資格，不過，黨團主張將範圍擴大，參考《總統副總統選舉罷免法》及民進黨「公職候選人提名條例」規定，明定曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》經判刑確定者，就不能夠參選公職。

民進黨團副幹事長林靜儀強調，公職人員對民眾有服務義務，其背景和身份必須做進一步強調，實際上，民進黨在黨內規章「公職候選人提名條例」本來就有排黑條款，但現行《選罷法》並沒有將《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》放在參選人資格裡面，因此，當社會有這麼高的期許，民進黨團主張將排黑規定放入《選罷法》。

羅致政說，簡單來說，民進黨團主張將排除「黑、金、槍、毒」都放進候選人資格裡面，這是對於政治人物最高道德的要求，甚至是最低法律下限的要求，希望國民黨等政黨可表態支持。

現行《公職人員選舉罷免法》第26條規定9項不得登記為候選人的要件僅包括，動員戡亂時期終止後曾犯內亂、外患罪，曾犯貪污罪，曾犯《刑法》脅迫妨害他人行使投票權、期約或交付賄賂給投票權人，經判刑確定者，以及受保安處分或感訓處分執行未畢、受破產宣告、依法停止任用、褫奪公權、受監護或輔助宣告等。