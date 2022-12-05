王浩宇粉專檢討鄭運鵬　「愛玩電動、模型，不成熟形象」才慘敗

▲王浩宇成立的粉專「我是中壢人」檢討鄭運鵬慘敗主因。（圖／翻攝自FB／我是中壢人）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一選舉落幕，見到民進黨史無前例挫敗，前議員王浩宇選後短短4天，在臉書狂發200篇貼文檢討。今（5）日他貼出蝴蝶和風景照，貌似沒有要討論選情，但在他成立的「我是中壢人」粉專上，卻出現一篇檢討鄭運鵬慘敗的貼文，指出「愛玩電動、模型，不成熟形象恐是主因」，釣出鄭運鵬本人親回，網友也開砲罵「小編」。

「我是中壢人」粉專上午快9點發文，「鄭運鵬慘敗！愛玩電動、模型，不成熟形象恐是主因」，貼文瞬間引來網友罵聲，「這是生活中的一部分，請不要剝奪人家的生活」、「無論是哪個政黨落選，都不該拿人私下的興趣跟休閒來做文章搏版面」、「玩模型玩電玩，認為是不成熟的這種老觀念應該要退休了，還活在什麼時代啊？」

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▲網友開砲粉專小編。（圖／翻攝自FB／我是中壢人）

還有人怒批，「少在那邊自己想像一個不重要、值得同情的理由，來說服自己不需改進，或者帶風向讓支持者認為敗選都是社會的問題= =」、「選輸了，什麼事後諸葛都出來了」、「同樣事情，選上是優點，落選被檢討，真的是聽聽就好」、「身邊沒有桃園朋友提到這一點，可能只是『我是中壢人』小編自己認為的原因。」

▲鄭運鵬在貼文下留言。（圖／翻攝自FB／我是中壢人）

見到自己被點名，鄭運鵬用本人的臉書帳號在下方回覆，「放心，我會繼續買玩具、買ACG商品的。這是一輩子的興趣，也是世界性的產業。」本尊親現身留言，吸引超過1600位網友按讚，「會覺得這些喜好是敗選主因，有這些想法的老人也都該被淘汰了」、「這很ok的，跟做事無關，哈哈！」