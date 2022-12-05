多人目擊厲鬼現身　女會計15年前慘死甘蔗園

▲陳瑞祥（穿黃衣者）被警方押回現場模擬，他嚇得冷汗直冒，最後雙手合十向死者致歉。



圖文／鏡週刊

15年前，1名保全公司魏姓女會計遭同事陳瑞祥勒斃焚屍，警方從未被燒毀的SIM卡查出死者身分，循線鎖定陳男涉案。陳到案後矢口否認犯案，但警方將他押回現場模擬，嚇得他冷汗直流，終於俯首認罪。值得一提的是，案發後，死者的亡魂曾被目擊出現在自己家中、地檢署，甚至承辦刑警家中，靈異狀況頻傳。

警方深入調查發現，陳瑞祥假釋出獄後，到保全公司任職，因違反《動產擔保交易法》案件，急需與銀行和解，否則假釋恐將撤銷，他得知公司有員工向魏女借用社區管理費遲未歸還，便以幫忙解決管理費問題為由，要魏把管理費交給他，案發當天又以要討論相關事宜，邀她外出。

▼魏女的手機（黃線處）遭大火燒毀，但內部的SIM卡完好如初。



接到魏女後，陳一路往嘉義開，途中二人因管理費的事發生爭執，魏揚言要對陳提告，陳擔心假釋遭撤銷，一氣之下將車停在一旁的產業道路，在車內徒手將魏勒斃。

殺人後為了毀屍滅跡，陳把車開到甘蔗園，用路上撿來的塑膠水管，抽取油箱的汽油至寶特瓶中，澆淋在屍體上，並以打火機點燃汽油焚屍，再駕車逃離現場。

▼陳瑞祥有多項前科，案發時才剛假釋出獄不久。



當年負責偵辦的刑警回憶，這起命案靈異狀況頻傳，例如死者被發現時，手錶時間停在下午1點08分，法醫研判死亡時間在上午11點至下午2點間，與手錶的時間相符，但是魏母卻說案發當天中午12點半，曾經看到女兒回家，神情有點奇怪。

▼魏女（箭頭指處）曾在加油站下車如廁，最後的身影被監視器拍下。



此外，陳瑞祥和涉嫌串供的妻子被移送到地檢署複訊時，有法警看見一名女子跟了進來，並聞到濃濃的屍臭味，懷疑就是亡魂；另一方面，當年一名參與辦案的刑警某天凌晨在家睡覺，突然聽到廁所傳來聲響，他前往查看，結果見到一名神似死者的女子，他想再看清楚，女子卻不見了，十分靈異。