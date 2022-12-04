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刑案特搜／狠心閨密策劃溶屍　死者託夢「頭痛、水好冷」助警破案

王姓女會計（左）夥同劉男（右）將閨密老闆殺害後，再用硫酸溶屍。

圖文／鏡週刊

23年前，台北市1名王姓女會計不滿老闆兼閨密的W女經常責罵她，加上覬覦對方錢財，竟找來高中時期的劉姓男同學，設局將W女騙出加以殺害溶屍，家屬聯絡不上W女後報案，警方循線鎖定王、劉涉案，陸續逮捕2人，劉坦承犯行，王卻始終不認罪，官司纏訟8年才定讞。值得一提的是，收購死者手機的通訊行老闆，每晚都被託夢，警方最後也因其夢境，尋獲溶屍的塑膠桶，順利破案。

1999年10月6日，台北市某造景公司老闆W女突然失蹤，之後的2個星期音訊全無，原本應匯給母親的生活費也沒入帳，W母覺得很奇怪，致電女兒的閨密、同時也是公司會計的王女詢問，王告訴W母，W女最近壓力很大，所以外出旅遊散心，請她不用擔心，也不要報警。

W母（右）致電王女（左）詢問女兒下落時，王說謊安撫，要她別報警。

不過，W女的哥哥心急如焚，10月底還是到派出所報案協尋，警方調查，W女的銀行帳戶有款項進出，而且她的手機時不時開機、關機，還曾經打過幾通電話給男友，只是電話接通後，她沒有出聲就掛斷，種種跡象顯示，W女應該還活著，只是不知去向。

女突失聯　房產遭賣出

協尋調查還在進行，沒想到幾天後，W哥卻收到一張交通違規罰單，顯示妹妹失蹤隔天，她的車就在新北市新店區住處附近，因為違規停車被拖吊，車找到了，但人依舊下落不明。外出旅遊可能不開車嗎？為什麼不打電話回家報平安？W母越想越不安，最後帶著王女一起到刑事警察局報案，希望查出愛女的行蹤。

造景公司董事長W女（圖）慘遭閨密設局殺害，最後屍骨無存。（翻攝畫面）

警方擴大調查W女的交友、財務及手機使用狀況，一查發現內情確實不單純，因為她失蹤隔天，車子就被拖吊，還有人用語音轉帳的方式，把公司帳戶中的50萬元轉到私人帳戶，數日後，又有人拿著W女的金融卡，分批領出50萬元。警方調閱監視器畫面，發現領款者是一名十多歲的少年，這個人是誰？為什麼會有W女的金融卡？成為警方亟欲釐清的重點。

更奇怪的是，W女失蹤1週後，她名下一處桃園的房產，突然以450萬元的價格售出，但賣房的錢卻不知去向，警方驚覺不對勁，決定先到W女的公司一探究竟，到了公司，發現身為董事長的W女雖然已經失蹤很久，但公司仍照常運作，而且董事長室的桌椅、物品都被清空，取而代之的是發現王女手握公司的大小章，如同代理董事長。

閨密設局　因財起殺機

警方懷疑王女應該知道內情，於是暗中調閱她的通聯紀錄，發現同年九月開始到W女失蹤的前一天，她和以往少有聯繫的高中男同學、當時經營汽車烤漆廠的劉姓男子，竟有45次的通話紀錄；W女失蹤當天下午，王又連續打了7次電話給劉，警方深入追查，發現劉13歲的姪子，與領款的少年神似，研判劉與王涉有重嫌。

劉男的姪子（圖）持死者金融卡盜領，結果被提款機的監視器拍下。（東森新聞提供）

因王女十分冷靜，警方決定從劉男下手突破，但他已飛往中國，所幸2週後他便悄悄返台，警方獲報趕到他的住處抓人。當年承辦的員警回想：「劉躲在新北市一處公寓，我們帶著破門工具前往，沒想到一樓鐵門沒關，到達劉住的樓層後，他家二道門也是一推就開，臥室的房門也沒鎖，我們很輕鬆地連開四道門，就把人帶回，順利得令人不敢置信。」

  1. 王女到案後矢口否認犯案，但最後還是被判處無期徒刑。（東森新聞提供）
  2. 劉男（右）坦承殺人溶屍，事後也配合警方重回現場模擬。（翻攝畫面）

劉男到案後第一句話就說：「我等你們很久了！」並向警方全盤供出與王女共謀殺人的過程，他說，王自認和W女情同姊妹，但對方卻經常罵她，且公司明明賺了很多錢，W女卻不願借錢給她償還債務，因此心生怨懟。同年9月，王聯繫劉，告知謀財害命的計畫，請他協助，並承諾以公司半數股權及賣屋所得作為報酬，他見利益可觀，便答應加入。

為確認犯案細節，警方帶劉重回現場模擬，他告訴警方，王女騙W女有人想買屋，把她載到劉位於桃園的烤漆廠，W女察覺有異，出言譏諷劉：「年紀都這麼大了，還在搞烤漆！」一席話讓劉非常氣憤，拿起鐵鎚往W女的頭打，一下子就把她打趴在地，W女喊著王的名字求救，沒想到王卻指示劉將她勒斃。

王女將W女騙到劉男的烤漆廠（圖）後，再將W女殺害溶屍。（東森新聞提供）

硫酸溶解　裝桶棄水圳

殺人後，王女提議用烤漆廠的硫酸溶屍，劉於是將W女的屍體塞進大型塑膠桶，倒入高濃度的硫酸後封蓋，再用帆布掩蓋，放置在圳溝旁。10天後，王以暗語「味噌湯煮好了沒」催促劉棄屍，劉便趁大雨之際，用鐵絲將磚塊綁在塑膠桶上、打開桶口，將桶子丟入大圳，任它隨水漂走。

劉男（圖）模擬時，坦承用鐵鎚重擊W女，再將她勒斃。（翻攝畫面）

劉男供稱，犯案後王女把W女的金融卡及密碼給他，要他自己去領錢，他不敢去，請哥哥領，沒想到哥哥又請兒子去，王得知後，一度恐嚇要對他的姪子不利，還逼他出國避風頭，他無奈逃亡中國大陸，卻發現自己魂不守舍，才決定回台。

警方根據劉男供詞逮捕王女，一方面派人到圳溝打撈遺體，一方面追查W女手機的下落。數日後，警方找到收購手機的通訊行老闆，他表示購入後每晚都夢到一名女子呼喊：「頭好痛、水好冷，請警察繼續找！」當時警方已打撈3天都沒尋獲，本想放棄，聽聞此話後半信半疑又多找一天，果然隔天就真的尋獲溶屍用的塑膠桶。

殺人後，王女及劉男用烤漆廠的硫酸（圖）溶屍滅跡。（翻攝畫面）

未見屍體　改判無期刑

警方最後撈到W女的牛仔褲頭、毛衣等衣物，但始終沒發現屍骨，王女矢口否認犯案，把所有罪行推給劉，辯稱自己迫於無奈才配合，但警方仍根據她假冒死者身分賣屋、持公司章轉讓股權、與劉頻繁聯絡等事證，將她及劉依殺人等罪嫌移送法辦。

值得一提的是，此案纏訟8年，劉男因坦承犯罪，早就被判無期徒刑，王女則始終不認罪，被法官認定犯後無悔意，一、二審都判她死刑，但案件上訴後，法院考量警方沒找到W女屍體，尋獲的褲子只驗出硫酸反應，未驗出死者DNA，最後將王改判無期徒刑定讞。

本刊調查，王女與劉男在幾年前已陸續假釋出獄，低調回歸社會，2人雖重獲自由，但恐終身難逃內心的折磨與愧疚。



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