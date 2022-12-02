鄭文燦台大碩士學位遭撤銷！將尋求行政救濟　遇媒體追問轉身走人

圖、文／鏡週刊

桃園市長鄭文燦今年10月遭新黨游智彬檢舉台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，今（2日）台大證實調查結果已經出爐並寄發給檢舉人及被檢舉人，稍早確認台大決議撤銷其學位，同時決議指導教授陳明通教職永不錄用。對此，鄭文燦陣營表示將尋求行政救濟管道，要求台大重新調查。

前新竹市長林智堅日前因論文抄襲，台大國發所、中華大學的碩士學位雙雙被撤銷，讓全台政壇陷入抓論文風潮，鄭文燦也在今年10月被游智彬指控，其在台大國發所撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》涉嫌抄襲，指導教授與林智堅相同，都是國安局長陳明通，由於其論文引用的資料多為中國的，因此以台灣查詢系統比對查不出來，但由中國的系統比對的話，抄襲程度高達30.27%。

今日上午資深媒體人黃揚明發文，「據傳，鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷，陳明通終身不聘用，仍待校方進一步證實」。而鄭文燦也臨時取消今日原定的2個公開行程，讓外界猜疑是否與學位被撤銷一事有關。

據《鏡新聞》報導，鄭文燦已在稍早收到調查結果，台大認定抄襲比例過高，決議撤銷其台大國發所碩士學位，同時決議永不錄用陳明通，鄭文燦陣營則表示，會尋求後續的行政救濟管道，要求台大重新調查。另據《中天新聞》報導，今日鄭文燦接受媒體聯訪時，被媒體追問論文的結果，沒有任何回應直接轉頭走人。



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