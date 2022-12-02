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哈利王子、梅根紀錄片預告曝光！「私照大公開」宣戰威廉、凱特

哈利王子與梅根從未見過的私人照片，在紀錄片預告片中曝光。（翻攝Netflix 預告）

▲哈利王子與梅根從未見過的私人照片，在紀錄片預告片中曝光。（翻攝Netflix 預告）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince Willam）和凱特王妃（Kate Middleton）這幾天出訪美國波士頓，就在這個時機點，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）為Netflix拍攝的紀錄片《哈利與梅根》（Harry & Meghan）昨（1日）釋出，明顯衝著哥哥嫂嫂而來。哈利夫婦公開多張從未曝光的私人照片，將訴說離開英國王室的內幕，預料又將帶來核爆級震撼。

在約1分鐘的預告片開頭，可見一張張哈利與梅根的黑白私人相片，包括哈利王子彈吉他、兩人一起跳舞、親吻、擁抱、梅根懷孕等，幸福洋溢。然而隨著背景音樂轉換，氣氛愈來愈不安，哈利說：「沒人能看到，關起門後發生了什麼事。」畫面開始出現梅根抱頭痛哭，以及一張凱特王妃2019年在英聯邦日儀式「面露狠樣」盯著前方、梅根坐在她後方的照片，雙方不合之義不言而喻。

哈利與梅根公開私人照片，可見兩人熱情擁抱、輕吻。（翻攝Netflix）

▲哈利與梅根公開私人照片，可見兩人熱情擁抱、輕吻。（翻攝Netflix）

哈利與梅根親吻對方。（翻攝Netflix）

▲哈利與梅根親吻對方。（翻攝Netflix）

梅根抱頭痛哭。（翻攝Netflix）

▲梅根抱頭痛哭。（翻攝Netflix）

凱特王妃面惡凶狠盯著前方，威廉王子、王后卡蜜拉、查爾斯三世坐在旁邊，哈利與梅根就坐在這些人後方，「決裂」之意不言而喻。（翻攝Netflix）

▲凱特王妃面惡凶狠盯著前方，威廉王子、王后卡蜜拉、查爾斯三世坐在旁邊，哈利與梅根就坐在這些人後方，「決裂」之意不言而喻。（翻攝Netflix）

接著畫面交織著大批媒體拿相機拍攝、報章雜誌快速印刷，以及哈利與梅根從小到大相片等畫面，哈利沉痛說：「我必須盡我所能來保護我的家人。」無疑在指媒體關注讓他們再也喘不過氣。最後，梅根說：「當事件關係重大時，聽聽我們的故事不是更有意義嗎？」

哈利與梅根的紀錄片由女性導演莉茲加布斯（Liz Garbus）執導，Netflix尚未公告確切播出日期。

梅根在預告片中受訪掩面哭泣，一旁的哈利無奈仰頭。（翻攝Netflix）

▲梅根在預告片中受訪掩面哭泣，一旁的哈利無奈仰頭。（翻攝Netflix）

《哈利與梅根》紀錄片將在Netflix播出。（翻攝Netflix）

▲《哈利與梅根》紀錄片將在Netflix播出。（翻攝Netflix）

根據英國《BBC》報導，英國王室可能會擔心，哈利夫婦紀錄片預告釋出會給正在美國的威廉王子和凱特王妃帶來衝擊。事實上，威廉王子此趟美國行早已因教母赫西夫人（Lady Susan Hussey）的種族歧視發言蒙上一層陰影。

赫希夫人近日被爆在某次白金漢宮活動中，不斷追問非裔社會運動家富拉尼（Ngozi Fulani）「從非洲哪裡來的？」令對方深感冒犯。白金漢宮週三發聲明表示，這些言論「不可接受且令人深感遺憾」，已辭去赫希夫人的名譽職務。威廉王子則透過發言人表示，他深表遺憾，當時他並不在場，但社會絕不能容忍種族歧視。

威廉王子和凱特王妃正在波士頓出訪。（翻攝@KensingtonRoyal推特）

▲威廉王子和凱特王妃正在波士頓出訪。（翻攝@KensingtonRoyal推特）

《BBC》駐波士頓記者雷爾夫（Daniela Relph）表示，不指望威廉王子和凱特王妃在美國出訪期間，對哈利與梅根的紀錄片發表評論。王室消息人士稱，威廉和凱特希望關注在與當地社區交流。他們此行主要參加2日由威廉王子基進會舉辦的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎儀式，哈利和梅根預計不會出席此。而當天威廉夫婦也將與美國總統拜登（Joe Biden）會面。

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