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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈「原因曝光」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨在九合一大選慘敗，傳聞內閣最快將在明年1月進行小幅改組。內政部長徐國勇被認為有可能出任民進黨祕書長，但知情人士透露，徐因為健康因素，將在今日（5日）以書面方式遞出辭呈。

▲徐國勇出席LINE資安宣導記者會,LINE台灣區總經理陳立人,盛竹如▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外界認為徐國勇有望接任民進黨祕書長。（資料照／記者屠惠剛攝）

選後內閣是否改組成為外界關注的焦點之一，據了解，徐國勇前後已經請辭5次以上，辦公室早早打包清空，還託人將個人物品載回住處，顯見其辭意已決。

不過，徐國勇上周四（1日）前往立法院內政委員會報告時，被媒體問到這個問題，他回答，「沒有啦！還有很多東西，你們聯想太多了」；至於是否會接任黨秘書長，他僅表示，政務官沒有任期，緣起緣滅，自己尚未接到徵詢。

行政院發言人羅秉成也在1日表示，沒辦法證實徐國勇的辦公室是否已經清空，「不過，行政院到現在為止，沒有收到任何一位閣員、部長提出辭呈」。

根據《自由時報》報導，知情人士透露，徐國勇有氣喘、脊椎問題，因為健康因素，上周已經口頭向行政院長蘇貞昌請辭，但未獲得同意，今日（5日）則會以書面形式再次提出辭呈。

由於先前就曾傳聞內閣最快將在明年1月進行小幅改組，若徐國勇請辭，可能會被視為內閣改組的第一槍。

而關於內閣改組一事，蘇貞昌2日曾表示，中生代和各方面都有歷練的好人才，都會好好安排，但現在立法院在會期中，一切還要等到會期結束之後再進行討論，「如有確定，會跟大家報告」。

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