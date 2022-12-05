快訊／爆料政府發「十倍券」　周玉蔻火速曝真相

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

資深媒體人周玉蔻今早在臉書高喊，「農曆年前全民都將收1萬元的紅包！」此話一出，行政院火速回應，各界意見或建議，都會予以注意。不過時隔1個多小時，周玉蔻再度發文，解釋「這是建言，不是政策定案啦！」

對於「十倍劵」一事，周玉蔻稍早在臉書澄清，「拜託！這是呼籲、建言，不是政策定案啦！希望行政院不要睡覺、閣員不要太學者啦！」

▲周玉蔻解釋，只是建言。（圖／翻攝自臉書／周玉蔻）

時間拉回2小時前，周玉蔻在臉書直呼，「發錢啦！農曆年前全民都將收1萬元的紅包！」此話一出，引爆輿論炸鍋。對此，行政院發言人羅秉成5日表示，各界對於此類議題都有許多意見或建議，政府部門都會予以注意。

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