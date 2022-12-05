2男饒河夜市吃完宵夜到公園拉K　噁心塑膠味飄散！路人報警逮人

記者張君豪／台北報導

北市兩男子11月中旬於饒河夜市吃宵夜，再沿河濱公園散步停留休息，兩人見四下無人竟拿出K他命粉末捲成K菸吸食，當時雖是凌晨，仍有少數運動路跑民眾，聞到噁心類似燃燒塑膠袋的K煙味道，通報警方處理，轄區南港警分局玉成派出所員警到場，確認有毒品K他命的味道，當場將吸食K菸的陳姓及方姓男子（皆25歲、均有毒品前科）帶返所偵辦。

▲11月中旬，陳、方兩男在北市河濱公園拉K遭南港警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查，陳、方兩人在內湖區居住，當天相約到松山區饒河夜市吃宵夜，吃完東西打算徒步走河濱步道返回內湖住處，走到河濱公園發現四下無人，竟拿出隨身攜帶的K菸、K他命吸食，遭民眾報警查獲。

警員到場對兩名男子盤查，兩人還故作鎮定，主動表示願讓警方搜身，眼尖警員發現其中一名男子，把一支沒拆封K菸拿在手上，兩人見吸毒事跡敗露，才乖乖地向員警坦承一切，警方當場起獲1包K他命、及數根摻有K他命香菸。兩人被帶回警所後坦承吸食K他命，但拒絕供述毒品來源，警詢後依觸犯《毒品危害防制條例》移請裁處。

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