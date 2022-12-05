同班同學2人當選里長　桃園上大國小同學會恭禧聲不斷

▲卓聖禪(左三)、卓聖紋(右二)，甫分別高票當選里長。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

昔日國小同班同學、首度參選地方里長，皆高票當選！桃園市觀音區上大國小第14屆畢業同學，4日於同學楊熾興經營的「西河堂土窯烤雞」，舉辦同學會並慶祝同班的兩位同學卓聖禪、卓聖紋，甫分別高票當選觀音區上大里和中壢區成功里里長，席間恭禧聲不斷，氣氛嗨到爆！

▲卓聖禪(左)、卓聖紋，甫分別高票當選里長。▼慶2同學當選里長 上大國小同學會嗨爆。（圖／楊熾興提供）

楊熾興說，觀音區上大里以卓姓為大姓，卓聖禪、卓聖紋兩人是堂兄弟，小學同班學習，皆相當熱心。卓聖禪居住上大里、卓聖紋則居住在中壢區成功里，兩人平時熱衷地方公眾事務，各自深耕上大、成功里，贏得里民認同，於今年九合一大選參選里長。

▲卓聖禪參選上大里長。▼卓聖紋參選成功里長。（圖／楊熾興提供）

卓聖禪參選的上大里有3人登記競逐里長，拜里內的卓姓宗親大團結之賜，卓聖禪擊敗原被看好尋求連任的現任里長，兩人票數差距38票，選情相當激烈！同樣是首度參選的卓聖紋自稱選里長，是人生重大決定，投入選戰後全力以付，終於獲多數里民認同，以1345票當選里長。

▲楊熾興經營的「西河堂土窯烤雞」，成同學會相聚所在。（圖／擷取自楊熾興臉書）

卓聖禪、卓聖紋表示，年過半百當選里長，心中滿懷感恩，就任里長後秉以做功德的信念，落實里內服務，加強里內和諧及地方發展。