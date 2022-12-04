高虹安前辦公室行政主任列被告？　北檢：不予評論

▲高虹安當選新竹市長，但將面臨助理費等訴訟。（圖／記者陳凱力攝）

中央社記者林長順、劉世怡台北4日電

媒體報導，台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，1日指揮調查局傳喚高女立委辦公室黃姓前主任並列為被告。調查局不予回應，北檢今天說，不予評論。

有民眾分別向調查局、台北地檢署檢舉，高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得做為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

法務部調查局受理檢舉後立案，發交新竹市調查站辦理，但考量新竹調查站選舉查察任務繁重，再轉由北部地區機動工作站接辦。北機站11月間報請台北地檢署指揮，北檢分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

高虹安曾帶著資料赴北機站說明，並召開記者會、發布新聞稿澄清表示，助理費問題一切合法合規，李忠庭確實從事助理工作；公積金制度絕非她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，而助理代墊費用和轉帳都能向行政主任報支。

聯合報報導，調查局於12月1日約談高虹安立委辦公室前行政主任黃惠玟到案，偵訊時間長達8小時，移送台北地檢署複訊後請回，黃女已被檢方列被告。高虹安昨天回應說，偵查不公開，尊重檢調偵辦。

北檢今天表示，檢察官偵辦該案，均依既定步驟進行相關偵查作為，一切依法偵辦，對於報載內容與細節，不予評論。調查局則說，案件正由北檢指揮偵辦中，礙於偵查不公開，不便回應。

另外，高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會提告刑法背信罪。北檢日前已受理案件，簽分他字案偵辦。