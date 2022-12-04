民進黨九合一敗選　學者：頭號戰犯是蔡英文

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉結果出爐，民進黨執政縣市數目從7席降為5席，執政版圖退回北港溪以南，範圍比32年前剛創黨時還小。面對慘敗，綠營內部「抓戰犯」檢討聲音四起，但東華大學政治系教授施正鋒指出，頭號戰犯應該是時任黨主席的總統蔡英文。

民進黨這回指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，只拿下台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，蔡英文則於開票當晚立即請辭，強調「我們必須體認，執政必須更虛心以對」。

不過，施正鋒指出，蔡英文當下雖說民進黨有許多需要深刻檢討反省的地方，但話鋒一轉卻又喊「雖然中央執政很努力」，可見死鴨子嘴硬，不願承認任何錯誤，而且蔡英文在選後與民進黨台北市長落選人陳時中團隊於官邸餐敘，還表示「人民不希望民進黨獨大」，一副事不關己，但事實上，頭號戰犯應該是一手壟斷提名的蔡英文。

施正鋒說，民進黨這次欽點的候選人不只沒有特色，更是人格特質不佳，再怎麼樣的人設也沒有用，且盱衡世界上的民主政黨，不可能坐視黨魁一手把持候選人的產生；試想，美國先前期中選舉，要是拜登總統以防止跛腳為由，硬是指定紐約、芝加哥、或洛杉磯市長候選人，早就被笑死。雖然陳時中競選總幹事吳思瑤委婉指出，敗選「可能」與提名關係有關係，而民進黨秘書長林錫耀卻以屏東險勝幫小英沒收初選遮羞，委實有愧創黨的「民主進步」初衷。

施正鋒分析，疫情是各國領導人都必須面對的嚴峻挑戰，不過，民進黨政府粉飾太平漂亮的總體經濟表現數字、忽略紓困涓滴不到的弱勢者所感受的強烈相對剝奪，再加上高端疫苗採購疑雲，就是只會怪罪「大環境不佳」，當然重蹈「討厭民進黨」的覆轍，

施正鋒指出，癥結在於蔡英文的權力傲慢，以為總統連任獲得817萬選民的託付，豪賭這回選舉是對她的信任投票，她也自知選情不太樂觀，因此下重藥指出，「年底選舉結果決定世界怎麼看台灣人選擇」、及「更是決定國際會不會持續更有力的支持台灣，也決定世界要怎麼看台灣人的選擇」。涉外議題通常不會是民主國家選舉的主軸，更何況是地方選舉。然而，此番不只是投票率六成創新低，民進黨只獲得474萬張票，不到六成，選民顯然不接受裹脅。大環境不利舉世皆然，派系傾軋則是恆常，而領導者領導力才是關鍵。