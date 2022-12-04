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2023台南耶誕跨年第2場「善糖甜蜜好時光」　黃偉哲發小禮物

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，現場除了親子闖關遊戲，還能拿氣球、看小丑秀、觀賞劇團表演，許多家庭全員出動，帶著小朋友前來遊玩，現場人潮高達3千人次，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，市府安排的3場親子、3場演唱會活動於12月陸續展開，歡迎市民參與同樂，共度溫馨12月。

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是市府努力的方向。市長黃偉哲指出，他上任後，改變過去只在單一地點舉辦一場演場會的方式，而改以於多個區域，舉辦多場耶誕跨年活動，吸引更多民眾ㄧ起同樂，未來市府也會努力舉辦更多活動，陪伴市民逐步恢復正常生活腳步。

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4日活動十分熱鬧，有「紅色大鼻子，白白的眼睛」的小丑呀咪 ，生動的肢體動作與逗趣的表情逗趣，把現場的大小朋友逗得很開心。另外，氣球頑童Summer的出現，也吸引孩子們的目光，紛紛搶著要拿Summer折出的繽紛氣球。同樣聚集人潮的還有可拿禮物的闖關區，尋寶過五關即可拿到限量禮品，動作快的小朋友，一手拿氣球、一手握緊闖關卡，分秒必爭。

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而善糖園區另一角落安排蘋果劇團演出「愛道歉的小狐狸」，正好給想歇歇腳的大小朋友順勢找位子入坐，該劇講述一隻調皮的小狐狸闖禍後總是隨意道歉，到犯錯後道歉態度轉變的過程，希望藉以建立兒童正確的態度及負責任的心。

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新聞處表示，台南好YOUNG系列活動週週不斷，接下來12月10日在總爺藝文中心還有一場，將請來小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、還有泡泡派對以及耶誕餐車市集等精彩活動，邀請市民朋友共襄盛舉，享受不一young的耶誕跨年氣氛。

▲台南市2023耶誕跨年系列活動「善糖甜蜜好時光」，4日於善化區善糖文化園區登場，市長黃偉哲也驚喜現身發送小禮物，搶先祝福市民耶誕節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，包括3場親子活動、3場演唱會，於12月3日起連續五個周末舉辦。以下為尚未舉辦的場次資訊：


主題：一起放風迎耶誕----快來總爺大草皮野餐！
活動日期：12月10日 星期六
活動時間：13:00-16:30
活動地點：總爺藝文中心（721台南市麻豆區南勢里總爺5號）
劇團：小青蛙劇團 演出劇碼：MAGIC聖誕
周邊活動：泡泡派對、小丑彥彥
闖關活動：耶誕大尋寶家

12月17日 (六) 南瀛草地音樂會 19:00-21:30 主持人：吳建恆
玖壹壹、高爾宣、琳誼、原子少年天王星、潤少

12月24日 (六) 搖滾耶誕演唱會 18:30-21:30 主持人：吳建恆、徐瑋吟
宣美、八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延

12月31日 (六) 台南好Young跨年晚會 19:00-24:30 主持人：炎亞綸、徐凱希
炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造的夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、大支、艾薇、HowZ、莫凡新、Crispy脆樂團

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