酒駕男自撞護欄！拋飛車外遭2車輾過亡　法院判駕駛無罪原因曝光

▲男子酒駕自撞摔車外被輾過喪命。（圖／記者林悅攝）

記者劉人豪／台南報導

台南一名楊姓男子，酒駕在國道3號自撞護欄被甩出車外躺在中線車道，之後13分鐘內，遭黃女及賴男接連開車輾過慘死，事後黃、賴2人被依過失致死起訴，法院認為現場照明不足，難以閃避躺在道路中的楊男，所以判2人無罪，檢方不服上訴，二審仍被駁回。

楊男於2021年4月29日凌晨，酒駕在國道上偏離車道擦撞內側護欄拋摔車外，橫躺於中線車道，後方開車經過的黃女不慎輾過楊男，立即下車擺放三角警示設施及開啟警示燈光，沒想到賴男經過時再次輾過楊男。楊男因連續撞擊輾壓，經送醫不治死亡。而楊男是在自撞時死亡、或是被後車輾過時才死亡，成為本案爭議點。

法官認為，死亡的認定是指腦波停止，法醫鑑定時稱，大腦的神經元細胞大概在3至5分鐘內死亡，而根據ETC紀錄，黃女是在楊男倒臥地上約40多秒後輾過他，賴男則是過13分多後輾過，不過在連續撞擊下難以判斷楊男實際死亡時間點，也無法排除兩人輾過楊男導致死亡的可能性，但認為兩人無過失判無罪。

之後檢方拿出ETC紀錄上訴，表示除了楊男跟黃女外，尚有7台車輛通過，且都沒有輾過楊男，可見黃女跟賴男2人均有未注意車前狀況採取必要安全措施之過失，且2人都均坦承有過失。

法官認為，被告2人駕車行經該事故點，難以預料前方將有其他人酒駕自撞後，無任何燈光標誌警示之異常車前狀況，且高速公路速限高達時速110公里速度下，現場又無燈光照明，翻覆的車輛亦無燈光顯示，在此情形下2人難以閃避，自難認被告2人之駕車行為有過失，不能以2人承認有過失就進行判定。

高等法院台南分院二審認為，黃女、賴男2人過失致死犯行無法證明，因而對2人無罪判決並無不當，判決駁回上訴，民事賠償部分也遭到駁回。