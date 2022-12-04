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台南市勞工局晴天坊、視障按摩　進駐東山服務區

▲台南市勞工局晴天坊、視障按摩，進駐東山服務區營運，請民眾多加支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局晴天坊、視障按摩，進駐東山服務區營運，請民眾多加支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動「希望家園」，責成台南市政府勞工局輔導身心障礙者、新住民、原住民、特定對象而設置的「晴天創意築夢坊」手工藝平台，在東山服務區經營權轉換後再次上架。

▲台南市勞工局晴天坊、視障按摩，進駐東山服務區營運，請民眾多加支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝統一超商落實企業社會責任，規劃兩區域予勞工局運用，4日起晴天坊手工藝品、視障按摩服務進駐東山服務區，讓旅客在旅途中欣賞弱勢勞工的手工藝品、並可以透過視障按摩師專業技術協助旅客舒緩旅途勞累放鬆休息一下，歡迎各方朋友來東山服務區以消費支持身障者就業。

勞工局局長王鑫基指出，勞工局持續開拓展售據點，這次上架的地點為2021年度國道服務區中數一數二的熱門區域東山服務區、該據點帶來的旅客量、品牌曝光和銷售都值得期待。

▲台南市勞工局晴天坊、視障按摩，進駐東山服務區營運，請民眾多加支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次晴天坊手工藝品採合作寄賣方式，商品陳列於服務台的左邊，有醒目的晴天創意築夢坊粉紅色背板供民眾辨識。商品方面，包括三位創作者、九件作品，慈光心智關懷協會帶領心智障礙朋友製作的「手工皂」、「沐浴皂」芳香療癒、彭毓珍夥伴充滿在地意象的「台灣名勝古蹟」、「藍白拖」手製皮革鑰匙圈，樂齡創作者石秋霞的「各式布製手工包」、「飲料杯提袋」、「面紙掛袋」等，都是精心製作熱銷商品，且保證物超所值。

▲台南市勞工局晴天坊、視障按摩，進駐東山服務區營運，請民眾多加支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

視障按摩服務則是由社團法人台南市盲人福利協進會專業視障按摩師提供服務，每位按摩師都是通過國家按摩技術士考試合格的，平日服務時段為中午12時至下午5時、假日時段為上午10時至下午5時30分。按摩小站的整體意象特別委請長榮大學數位內容設計學系林揚智助理教授團隊親自設計，以「舒壓放鬆形象」主題展示，強化推廣紓壓按摩觀念普及化，希望遊客在此停留紓壓解疲後，踏上輕鬆愉快的旅程。勞工局亦在12月4日（日）上午10時到下午2時於東山服務區辦理視障按摩宣導會，活動期間每位民眾可免費體驗按摩10分鐘。

▲台南市勞工局晴天坊、視障按摩，進駐東山服務區營運，請民眾多加支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，勞工局晴天坊計畫培育的夥伴手工藝品項目相當多元成熟，透過計畫整合政府與民間公私立單位資源，陪伴手工藝創業者一步步踏實前進，期望上架服務區，能接觸不同族群，共同傳遞美好的回憶到遊客手中。東山服務區全區將在12月正式營運，並辦理開幕典禮活動，駐足時請別忘細細體驗園區用心規劃的休閒環境、欣賞富有生命力的手工藝品，以實際行動支持身心障礙者及弱勢勞工多元創業。歡迎來電洽詢晴天坊相關商品與資訊，電話：06-2991111轉分機8068，陳小姐，或分機6786：蔡小姐。

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